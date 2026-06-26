Ucrania prorroga las sanciones contra Rusia y las amplia a 68 personas y entidades implicadas en la ocupación

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, durante una firma de acuerdos bilaterales. - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ucrania ha prorrogado este viernes las sanciones que pesan contra el complejo militar de Rusia y ha aplicado nuevas medidas contra 68 personas y entidades que ayudan a librar la guerra y promueven la ocupación de territorios ucranianos.

El primer decreto presidencial firmado por Volodimir Zelenski prorroga las sanciones contra entidades que apoyan el complejo militar-industrial de Rusia. En concreto a empresas implicadas en la fabricación y modernización de armas de fuego rusas, el desarrollo de drones y sistemas de intercambio de datos para las fuerzas rusas.

En un segundo paquete, Ucrania aprueba sanciones contra 67 personas y una entidad jurídica que respalda la agresión armada de Rusia y sirven la ocupación de territorios en el este de Ucrania.

Entre los sanciones por Kiev figuran políticos y jueces, incluyendo personas implicadas en el secuestro y traslado de niños ucranianos a Rusia.

"Toda persona que ayude a Rusia a librar la guerra contra Ucrania -ya sea en el campo de batalla, en las oficinas de las administraciones de ocupación o en el ámbito de la información- debe estar preparada para nuevas sanciones", ha declarado el comisionado ucraniano para sanciones, Vladislav Vlasiuk, quien ha avanzado que la presión contra estas personas "no hará más que intensificarse, tanto en Ucrania como en otros países del mundo".