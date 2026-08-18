Ucrania reinhuma los restos del ultranacionalista Konovalets: "Estamos trayendo a casa a un guerrero ejemplar"

Los restos del héroe nacionalista ucraniano Yevguén Konovalets a su regreso a Ucrania. - Europa Press/Contacto/Pavlo Bahmut

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las cenizas del héroe ultranacionalista ucraniano Yevguén Konovalets han sido reinhumadas este martes en Kiev en una ceremonia que ha contado con la participación del presidente, Volodimir Zelenski, quien ha destacado su "ejemplaridad" a pesar de que la organización que lideró ha sido cuestionada por las masacres de judíos y polacos y por colaborar con la Alemania nazi.

Konovalets es fundador de la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN), de la que también formó parte otros controvertidos héroes nacionales como Andri Melnik, a quien ya se rindió el mismo homenaje tras repatriar en mayo desde Luxemburgo sus cenizas y Stepan Bandera, cuyos restos reposan en Alemania.

Para Zelenski, Konovalets es un "hijo sobresaliente del pueblo ucraniano", a quien deben el reconocimiento por sus esfuerzos de crear una Ucrania independiente. "Desafortunadamente, en aquel entonces, no pudo establecerse. No había suficiente unidad, ni sabiduría entre los líderes políticos de la época", ha expresado.

"Vivió y luchó por Ucrania, por nuestra independencia y por un Estado independiente. Luchó con valentía y pensó con realismo cuando a los ricos les resultaba más cómodo permanecer cautivos del régimen exterior", ha manifestado Zelenski durante la ceremonia en lo que parece una alusión a la Alemania nazi.

La OUN estuvo colaborando con el régimen nazi, incluso cuando comprobaron que entre sus planes no estaba la independencia del Estado ucraniano y que algunos de sus líderes como Bandera y Melnik acabaron en campos de concentración, para contrarrestar las aspiraciones de la Unión Soviética.

"El tiempo de Ucrania ha llegado. La independencia fue restaurada (...) Nadie volverá a quitar jamás las banderas azul y amarilla de Kiev, y solo Ucrania elegirá su camino nacional", ha incidido Zelenski, quien ha destacado la resistencia de su pueblo durante estos últimos cuatro años frente a Rusia.

Hace una semana, los restos mortales del coronel Konovalets fueron exhumados del cementerio de Crosswijk, en la ciudad neerlandesa de Países Bajos, como parte de una iniciativa del Gobierno de Zelenski de albergar a sus próceres e ilustres héroes nacionales en un panteón nacional en Kiev, cuya construcción ya ha sido aprobada.

De acuerdo con el proyecto de ley, aprobado ya por el Parlamento, en este panteón no solo tendrán cabida figuras políticas y militares que ayudaron a la creación del Estado ucraniano y su independencia, sino también otras personalidades de la cultura, la ciencia o la religión.

No obstante, la presencia de según qué personajes, incluido el controvertido e histórico líder nacional Stepan Bandera por su pasado nazi, ha provocado fuertes tensiones diplomáticas, especialmente con Polonia y con organizaciones israelíes.

Por el momento, y al igual que Melnik, los restos de Konovalets han sido enterrados por el momento en el Cementerio Nacional Conmemorativo de la Guerra, en el que ya reposan los caídos en la contienda con Rusia.