Muere una persona en un ataque con drones de Ucrania contra la región rusa de Krasnodar

Fotografía de archivo de la ciudad rusa de Tuapse, en la región de Krasnodar - Europa Press/Contacto/Igor Onuchin

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto este miércoles a causa de un ataque con drones ejecutado por el Ejército de Ucrania contra la región rusa de Krasnodar, según han denunciado las autoridades locales, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión de territorio ucraniano firmada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

"Una persona ha sido asesinada en un ataque terrorista con dron en Krasnodar", ha señalado el gobernador regional, Veniamin Kondratiev, en un mensaje en sus redes sociales, donde ha especificado que "drones de las Fuerzas Armadas ucranianas impactaron contra edificios de apartamentos durante la pasada noche".

Así, ha afirmado que hay daños en tres edificios, antes de expresar sus "profundas condolencias" a la familia del fallecido, que no ha sido identificado. Además, ha dado orden a las autoridades locales para que den "toda la asistencia necesaria a los residentes afectados" por estos ataques.

El Ministerio de Defensa ruso ha detallado que durante las últimas horas han sido derribados 85 drones ucranianos, incluidos 42 sobre la región de Krasnodar. A ellos se suman trece en el mar Negro, seis en el mar de Azov, y cinco en Briansk y la península de Crimea --anexionada por Rusia en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional--, respectivamente.

La cartera ha subrayado que también han sido destruidos cuatro aparatos no tripulados en Adigea, tres en Leningrado, dos en Vorónezh y Astracán, respectivamente, y uno en Kaluga, Smolensk y Stavropol, sin que las autoridades de Ucrania se hayan pronunciado por ahora sobre los objetivos de esta oleada de ataques.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha señalado que sus sistemas de defensa aérea han interceptado 128 de los 147 drones lanzados por Rusia durante las últimas horas, si bien ha confirmado impactos en doce ubicaciones, sin pronunciarse sobre víctimas o daños. "El ataque continúa, dado que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo", ha alertado.