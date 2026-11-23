Un militar ucraniano con un dron, en una imagen de archivo. - Carlo Bravo / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha reivindicado este lunes nuevos ataques a más de 1.500 kilómetros de la frontera sobre posiciones petroleras rusas en las localidades de Perm y Tartaristán.

Se trata por un lado de la refinería de Perm, una de las más grandes de todo Rusia, con capacidad para procesar 13,1 millones de toneladas de crudo al año. Estas instalaciones producen más de 60 tipos de productos derivados del petróleo y forma parte de la red de suministros que abastece al Ejército ruso.

Según ha detallado el Ejército ucraniano, "tres unidades clave" de estas instalaciones han sido alcanzadas. Sin ellas, la planta no puede procesar petróleo.

Asimismo, este lunes las fuerzas ucranianas han bombardeado la refinería de Kaleikino, en la provincia de Tartaristán, que ya había sido objetivo de ataques días atrás, dañando cuatro tanques con capacidad para albergar hasta 50.000 metros cúbicos de petróleo.

"Kaleikino es uno de los nodos clave de los principales canales de petróleo de Rusia, donde se recibe y mezcla petróleo de diversas regiones antes de ser entregado a la refinería", ha destacado el Estado Mayor.