Ucrania y Rusia anuncian el derribo de unos 250 drones en una nueva noche de ataques cruzados

Archivo - Daños materiales por un ataque de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev (archivo) - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ucrania y Rusia han anunciado este martes el derribo de alrededor de 250 drones en una nueva noche de intercambio de ataques en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 a causa de la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

La Fuerza Aérea ucraniana ha afirmado en un comunicado que las tropas rusas han lanzado durante la noche 135 aparatos aéreos no tripulados, antes de agregar que 118 han sido destruidos y confirmar impactos en once puntos del país, sin informaciones sobre víctimas o daños.

Así, ha resaltado que los fragmentos de varios drones interceptados han caído en otras tres ubicaciones del país, al tiempo que ha advertido de que "el ataque continúa", dado que "hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo". "Sigan las normas de seguridad", ha trasladado a la población.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha anunciado el derribo de 143 aparatos lanzados por las tripas rusas en varios puntos del país, así como sobre aguas del mar de Azov, el mar Negro y la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional.

La cartera ha especificado que los aparatos han sido destruidos sobre las regiones de Bélgorod, Kursk, Briansk, Rostov, Astracán, Stavropol, Krasnodar y Adigea, igualmente sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales a causa de esta oleada de ataques por parte del Ejército de Ucrania.