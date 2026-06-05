Ucrania y Rusia culminan con éxito un nuevo canje de 390 prisioneros de guerra

Militares ucranianos regresan a su país tras un nuevo intercambio con Rusia, a 5 de junio de 2026 - VOLODIMIR ZELENSKI / X

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ucrania y Rusia han confirmado este viernes el canje con éxito de un total de 390 prisioneros de guerra, 185 por cada bando, en la continuación exitosa de uno de los pocos vínculos que mantienen Kiev y Moscú como es un proceso de intercambio de capturados, gracias muy en parte a la mediación realizada por Emiratos Árabes Unidos.

Tanto el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, como el Ministerio de Defensa ruso han constatado el canje de esta mañana, que involucra a "soldados rasos, sargentos y oficiales", según el mandatario. Un civil ucraniano también ha sido liberado, ha anunciado el presidente ucraniano en redes sociales.

El Ministerio de Defensa ruso ha confirmado, en su respectivo comunicado, que los 185 militares están recibiendo ya atención médica en Bielorrusia acompañados de la comisionada nacional para los Derechos Humanos, Yana Lantratova.

El penúltimo intercambio fue efectuado el 15 de mayo e involucró a 410 efectivos, 205 por bando.