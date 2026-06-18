Ucrania y Rusia protagonizan otro intercambio de más de 550 personas caídas en combate

Archivo - Intercambio de cadáveres entre Ucrania y Rusia. - Europa Press/Contacto/Ruptly - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades ucranianas y rusas han informado este jueves de un nuevo intercambio de cadáveres, incluidos civiles y miembros del personal militar, con la entrega de 522 cuerpos por parte de Rusia y otros 33 devueltos por Ucrania.

"Como resultado de las labores de repatriación, los cuerpos de 522 víctimas fueron devueltos a Ucrania. Según la parte rusa, los cuerpos pertenecen a ciudadanos ucranianos, entre ellos personal militar", han señalado las autoridades ucranianas, que no hacen referencia a la entrega de cadáveres rusos.

La agencia ucraniana encargada de la gestión de este tipo de intercambios ha agradecido al Comité Internacional de la Cruz Roja por su apoyo en este asunto, así como a los diferentes organismos del Estado que han participado en el mismo, entre ellas las Fuerzas Armadas y las carteras del Interior y Salud.