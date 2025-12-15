Ucrania - Zelenski destaca las "productivas", aunque "no fáciles", negociaciones con EEUU

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha destacado este lunes las "productivas", aunque "no fáciles", conversaciones con Estados Unidos que han tenido lugar en las últimas horas en Berlín, en sintonía con lo que ya declaró el domingo la delegación estadounidense encabezada por el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff.

"Este tipo de conversaciones no son fáciles (...), pero han sido productivas, hay muchísimos detalles y es importante que la paz se concrete", ha señalado Zelenski durante su discurso de clausura de un foro económico que ha tenido lugar en Berlín, acompañado a su vez del canciller alemán, Friedrich Merz.

Conversaciones que no han sido fáciles, según ha contado Zelenski, quien ha vuelto a poner en valor el espíritu de sacrificio y la "dignidad" de sus compatriotas durante estos años de guerra. "Eso fue lo que detuvo a Rusia. La gente en Ucrania es así y seguiremos con nuestra diplomacia", ha destacado.

Está previsto que las negociaciones continúen pero ya sin la presencia del presidente ucraniano, que tiene previsto viajar este martes a Países Bajos. El domingo Zelenski se reunió con Witkoff y Jared Kushner, yerno de Donald Trump, para tratar las modificaciones del plan de paz presentado por la Casa Blanca.

Quien también ha destacado en las últimas horas las "constructivas y productivas" conversaciones entre Washington y Kiev ha sido secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov. "Se han logrado avances reales", ha escrito en su cuenta de X quien fuera ministro de Defensa.

"Esperamos llegar a un acuerdo que nos acerque a la paz al final del día", ha afirmado, al tiempo que ha criticado el "mucho ruido" y las "especulaciones anónimas" que ha ido apareciendo en los medios y que nada tienen que ver con el trabajo que han estado realizando Washington y Kiev.

"No caigan en rumores y provocaciones", ha apelado Umerov, quien ha agradecido los "enormes" esfuerzos que Trump y su equipo están realizando para "encontrar el camino hacia un acuerdo de paz que perdure".