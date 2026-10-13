La UE abre con Ucrania más de la mitad de los bloques de negociación para su adhesión

El viceprimer Mvnistro para la Integración Europea y Euroatlántica de Ucrania, Vsevolod Chentsov, durante la Cuarta Conferencia de Adhesión con Ucrania - FREDERIC SIERAKOWSKI

BRUSELAS 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea y Ucrania han abierto este martes dos nuevos bloques de negociación para la adhesión de Kiev al club comunitario, centrados en el mercado interior y la competitividad económica, con lo que el país candidato suma ya cuatro de los seis bloques previstos en su proceso de integración europea, que sigue avanzando pese a la invasión militar rusa.

Así lo han acordado durante la cuarta Conferencia Intergubernamental de Adhesión con Ucrania, celebrada este martes en Luxemburgo, un día después de que los Veintisiete dieran su visto bueno a la apertura de estos dos nuevos bloques y establecieran las condiciones que deberá cumplir Kiev para poder cerrar provisionalmente los capítulos de negociación correspondientes.

La apertura de estos grupos capítulos supone un nuevo avance en el proceso de adhesión de Ucrania, que ya había iniciado en julio las negociaciones correspondientes al bloque de relaciones exteriores y que aspira ahora a completar la apertura de los dos bloques restantes antes de que finalice 2026.

En concreto, estos grupos de negociación abarcan un total de 17 capítulos relacionados con el funcionamiento del mercado único, la libre circulación de bienes, servicios, trabajadores y capitales, así como con la política industrial, la fiscalidad, la transformación digital, la educación, el empleo y la investigación.

"Rusia no nos impedirá incorporar a Ucrania a la Unión Europea", ha afirmado la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, durante una rueda de prensa, en la que ha destacado los avances de Kiev pese a las dificultades derivadas de más de cuatro años de guerra.

"La apertura de dos nuevos bloques es una buena noticia, pero no nos detendremos aquí. El siguiente paso es abrir los dos bloques de negociación restantes lo antes posible", ha añadido Kos, quien ha destacado que las reformas tendrán "beneficios reales para los ucranianos", al facilitar la actividad de las empresas en el mercado europeo, atraer inversiones y favorecer la creación de empleo.

Por su parte, el viceprimer ministro ucraniano para la Integración Europea y Euroatlántica, Vsevolod Chentsov, ha celebrado la apertura de los nuevos bloques como un paso decisivo hacia la incorporación de su país a la UE y ha destacado que los nuevos 17 capítulos representan "el núcleo económico del proceso de adhesión de Ucrania".

"Esto demuestra lo que se puede conseguir cuando Ucrania cumple sus compromisos y la Unión Europea está unida y preparada para avanzar", ha afirmado, antes de agradecer a la Presidencia irlandesa del Consejo de la UE sus esfuerzos para alcanzar un consenso entre los Estados miembro.

Chentsov ha asegurado que Kiev mantiene su compromiso de aplicar las reformas necesarias para la adhesión "lo más rápidamente posible" y ha defendido que la integración europea debe servir no solo para reconstruir las infraestructuras y capacidades destruidas durante la guerra, sino también para transformar el modelo económico ucraniano.