La UE acoge "con satisfacción" el lanzamiento de la segunda fase del plan de Trump para Gaza

La Unión Europea ha acogido este jueves "con satisfacción" el lanzamiento de la segunda fase del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, y que suma al alto el fuego que entró en vigor hace tres meses la desmilitarización y la creación de un organismo para la administración de Gaza.

El enviado especial de Trump para Oriente Próximo, Steve Witkoff, anunció este miércoles el lanzamiento de un plan de 20 puntos que establece "una administración palestina tecnocrática de transición en Gaza", el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés), así como "la reconstrucción total de Gaza y el desarme de todo el personal no autorizado".

Ante este anuncio, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) dirigido por Kaja Kallas ha saludado el lanzamiento de la fase dos del plan, recordando que está respaldado por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, y destacando particularmente la designación del NGAG, que tendrá apoyo de la Autoridad Palestina.

"La UE está preparada para seguir apoyando la paz en Gaza, a través de sus instrumentos humanitarios, de seguridad, diplomáticos y de cooperación", se lee en el comunicado de la UE, que añade que espera "la aplicación íntegra del Plan de Paz, incluida la desmilitarización de Hamás, la entrega de asistencia humanitaria a gran escala y la reconstrucción de Gaza".

El lanzamiento de la segunda fase del plan del presidente estadounidense sucede más de tres meses después de que entrara en vigor la primera de ellas que incluía un alto el fuego, a pesar que desde entonces han muerto más de 450 personas por ataques israelíes en el enclave palestino.