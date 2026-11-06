La UE acuerda con India que sus investigadores y organismos puedan acceder a fondos del programa Horizonte

Archivo - Banderas de la Unión Europea. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

India podrá sumarse a partir de enero del próximo año al programa bandera de innovación e investigación de la Unión Europea, Horizonte Europa, tras el acuerdo anunciado este viernes entre las autoridades indias y la Comisión Europea para reforzar la cooperación científica y profundizar la asociación estratégica entre las dos regiones.

El acuerdo, cuya versión final debe ser aún adoptada formalmente para su entrada en vigor, permitirá a los investigadores y organismos de India optar a fondos de este programa, que contaba con una dotación de 93.500 millones de euros para el marco presupuestario que concluye en 2027.

"El acuerdo abre una nueva oportunidad para nuestras empresas y Horizonte Europa ayudará a nuestros investigadores y nuestros innovadores a trabajar juntos en próximas etapas", ha afirmado en un comunicado la comisaria de Investigación e Innovación, Ekaterina Zaharieva, quien ha confiado en que de este modo Europa e India sean socios en el desarrollo "de las tecnologías que construirán el futuro".

La cooperación científica entre la UE e India se enmarca dentro de un acuerdo en materia de ciencia y tecnología sellado hace más de dos décadas (2001) y que ha sido renovado hasta 2030, aunque también se fijó el pasado enero un marco de colaboración estratégica para la investigación y la innovación.

El Ejecutivo comunitario destaca que la nueva asociación ofrecerá "más oportunidades" de colaboración y y de "construcción de vínculos científicos y tecnológicos duraderos" para los investigadores, empresas y organizaciones de toda Europa.

Una vez firmado el acuerdo y completados los trámites necesarios por ambas partes, los investigadores y organizaciones de India podrán recibir financiación directamente de Horizonte Europa y llevar a cabo proyectos de colaboración en el marco de su segundo pilar, 'Retos globales y competitividad industrial europea'.

Bruselas considera que este es el componente más importante del programa, que financia proyectos de investigación e innovación colaborativos y multinacionales que abordan cuestiones sociales y tecnológicas, como la salud, las tecnologías digitales, la industria, el espacio, el clima, la energía y la bioeconomía.