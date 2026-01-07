La UE afirma que el derecho "es más fuerte que la fuerza" y defiende que "Groenlandia pertenece a su pueblo"

La presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen - Michael Kappeler/dpa

BRUSELAS 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmado este miércoles que aunque la Unión Europea "no es perfecta", sí es una promesa de que "el derecho es más fuerte que la fuerza" y que "la cooperación es más fuerte que la confrontación", unos principios que son válidos "también para Groenlandia".

Durante su intervención en la ceremonia de inauguración de la Presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea, que se ha celebrado este miércoles en Nicosia, la jefa del Ejecutivo comunitario ha celebrado que Chipre asuma el encargo en este momento porque es de los pocos países de los Veintisiete que mejor comprende "las consecuencias de la división".

"La propia Unión Europea nació del conflicto. Nuestra Unión no es perfecta, pero es una promesa: que la cooperación es más fuerte que la confrontación, que el derecho es más fuerte que la fuerza. Principios que se aplican no solo a nuestra Unión Europea, sino también, por igual, a Groenlandia", ha sostenido.

En este sentido, ha afirmado que Chipre aporta a su Presidencia "una autoridad moral única" como país "en la encrucijada de continentes, culturas y crisis", comprendiendo "la importancia estratégica de la paz y la estabilidad", así como "la urgencia de la seguridad en un mundo incierto" y "el valor perdurable de la paz".

"GROENLANDIA PERTENECE A SU PUEBLO"

También se ha ofrecido un discurso en la apertura de la presidencia chipriota de la UE el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que ha subrayado que Chipre "asume el timón" en "un momento muy desafiante", pero que la propia historia del país "le ha dado una comprensión muy concreta del valor crucial del Derecho Internacional".

Para el socialista portugués, Europa "no es solo una referencia geográfica", sino que es también "una comunidad de valores". "Nuestra fuerza colectiva se basa en una economía próspera y en un mayor esfuerzo de inversión en defensa, sí. Pero, sobre todo, depende de la coherencia con la que defendemos esos valores", ha añadido.

Por ese motivo ha defendido que la Unión Europea "no puede aceptar violaciones del Derecho Internacional", ya sea "en Chipre, en América Latina, en Groenlandia, en Ucrania o en Gaza".

"Groenlandia pertenece a su pueblo. No se puede decidir nada sobre Dinamarca y sobre Groenlandia sin Dinamarca o sin Groenlandia. Cuentan con todo el apoyo y la solidaridad de la Unión Europea", ha proseguido durante su discurso, afirmando que Europa seguirá defendiendo el Derecho Internacional y el multilateralismo.

"Nosotros, los europeos, hemos aprendido de nuestra propia historia que el unilateralismo es una vía rápida hacia el conflicto, la violencia y la inestabilidad", ha zanjado Costa.