La UE aplaude los "progresos" tras la caída de Al Assad y pide un futuro "inclusivo y democrático" para Siria

BRUSELAS, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea (UE) ha aplaudido este lunes los "progresos" registrados en Siria durante el último año y ha insistido en la necesidad de "un diálogo nacional" para un país "inclusivo y democrático", coincidiendo con el primer aniversario de la caída del régimen de Bashar al Assad a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS).

La Alta Representante de la UE para Política Exterior y Seguridad Común, Kaja Kallas, ha destacado en un comunicado junto a las comisarias para el Mediterráneo y de Gestión de Crisis, Dubravka Suica y Hadja Lahbib, respectivamente, que "la caída del régimen de Al Assad marcó el fin de décadas de una dictadura brutal, responsable de la muerte, desaparición y desplazamiento de cientos de miles de personas y la destrucción de gran parte del país".

"Su caída dio al pueblo sirio una oportunidad histórica de emprender una transición política, económica y social", han explicado, antes de defender que "en este nuevo contexto, la UE ha estado al lado de Siria y su pueblo a través de todas las etapas de esta compleja transición", incluida la retirada de sanciones para "apoyar la recuperación" del país asiático.

Asimismo, han recordado que Bruselas acogió una conferencia en marzo en la que se comprometieron 3.400 millones de euros en ayudas para abordar la crisis humanitaria, mientras que en noviembre se celebró un 'Día de Diálogo' entre miembros de la sociedad civil y las autoridades de transición, encabezadas ahora por el líder de HTS, Ahmed al Shara.

En este sentido, han aplaudido "los compromisos de las autoridades de transición para una transición pacífica e inclusiva, así como los progresos realizados desde diciembre de 2024", entre los que figuran la firma de la Declaración Constitucional y la formación de nuevas instituciones, entre ellas comisiones de justicia de transición y desaparecidos.

"La cooperación continua con los asociados internacionales, incluidas Naciones Unidas, permitirá a la comunidad internacional prestar su apoyo a la transición en curso, de modo que los compromisos y los principios clave consagrados en la Declaración Constitucional se apliquen plenamente y se traduzcan en acciones", han sostenido, antes de incidir en la necesidad de garantizar el acceso y la protección a más de 16,5 millones de personas en situación de necesidad.

PREOCUPACIÓN POR LAS "OLEADAS DE VIOLENCIA"

Por contra, han mostrado su "profunda preocupación" por "las oleadas de violencia" en varias partes del país, incluidas denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales de cientos de civiles por parte de las fuerzas de seguridad y grupos asociados. "No puede haber paz y estabilidad en Siria sin un proceso de diálogo nacional, reconciliación y justicia de transición, reforzado por la consolidación de las instituciones estatales y reformas auténticas del sector de seguridad", han reseñado.

Las firmantes han destacado que estas reformas deben "garantizar que todos los sirios, de todos los grupos étnicos y religiosos, sin discriminación, estén protegidos y representados por las autoridades, y participen en la construcción de una Siria unida, inclusiva y democrática". "La UE seguirá apoyando estos esfuerzos", han prometido.

En otro orden de cosas, han condenado "cualquier acción militar extranjera y los intentos de socavar la estabilidad y las posibilidad de una transición pacífica en Siria", tras los ataques e incursiones de Israel contra territorio sirio desde la caída de Al Assad, incluida la ocupación de nuevos territorios más allá de los Altos del Golán y la línea de amortiguación en la zona.

"Tras años de conflicto y división, Siria hace frente a inmensos desafíos, pero también a enormes oportunidades que pueden guiar al país hacia el futuro más prometedor que su pueblo imagina y merece", ha dicho, al tiempo que han adelantado que la UE "seguirá apoyando las aspiraciones de los sirios de un país estable, próspero y democrático".

"Esperamos con interés trabajar en un espíritu de colaboración para abordar los desafíos comunes que afrontan Siria, la región y Europa", han zanjado en su comunicado, en el que recuerdan además que el bloque y sus Estados miembro han movilizado durante los últimos catorce años más de 38.000 millones de euros en asistencia humanitaria, económica, al desarrollo y la estabilización, "apoyando a sirios dentro del país y en la región".