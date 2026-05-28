La UE aprueba sanciones contra colonos israelíes en Cisjordania y altos cargos de Hamás

Foto de familia de la reunión informal de ministros de Exteriores de la Unión Europea mantenida este jueves en Chipre - S?????S ?O??????

BRUSELAS, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Los Veintisiete han aprobado este jueves las sanciones acordadas a inicios de mayo contra colonos israelíes en Cisjordania por la violencia ejercida desde sus asentamientos y también contra los miembros del Buró Político (Politburó) del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

En el día que se ha celebrado una reunión informal de ministros de Exteriores de la Unión Europea en Chipre, los Estados miembro han ratificado las medidas restrictivas contra cuatro entidades y tres personas responsables de violaciones de Derechos Humanos contra los palestinos en Cisjordania, y contra los diez miembros del Politburó de Hamás, indispensables para la toma de decisiones del grupo terrorista.

Esta decisión refrenda el acuerdo político alcanzado en el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) del pasado 11 de mayo, donde los jefes de las diplomacias de los Veintisiete alcanzaron un acuerdo político, a falta de que se concretaran las sanciones a nivel jurídico para que recibieran la 'luz verde' definitiva.

Las medidas restrictivas implican la congelación de todos los activos que las personas y entidades designadas posean en territorio de la Unión Europea, así como la prohibición de viajar a los Estados miembro. Además, queda vetado proporcionar a los sancionados fondos o recursos económicos de cualquier tipo, ya sea de forma directa o indirecta.

SANCIONES CONTRA CUATRO ENTIDADES Y TRES COLONOS

En concreto, la Unión Europea ha aprobado sanciones contra cuatro entidades y tres personas físicas, dentro del régimen de sanciones en materia de Derechos Humanos, que son "colonos israelíes extremistas" y organizaciones que los apoyan, "responsables de graves y sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos" en Cisjordania.

Entre estos actos están la vulneración del derecho de toda persona a gozar "del más alto nivel posible de integridad física y mental", el derecho a la propiedad, el derecho a la vida privada y familiar, la libertad de religión o de creencias y el derecho a la educación, entre otros.

Las designaciones incluyen al Movimiento de Asentamientos de Nachala y su directora, Daniella Weiss, a quienes se atribuye fomentar el desplazamiento forzoso de palestinos y obstaculizar el acceso a tierras agrícolas. También han sido sancionadas la ONG Regavim y su director, Meir Deutsch, por promover demoliciones de propiedades palestinas --incluida una escuela primaria financiada por la UE en la localidad cisjordana de Jabbet al Dhib--.

Completan la lista la organización Hashomer Yosh y su presidente, Avichai Suissa, que coordina voluntarios armados en al menos 28 asentamientos y puestos de avanzada violentos en Cisjordania, y la cooperativa Amana, del movimiento de colonos Gush Emunim, a la que se vincula con la iniciación y financiación de más de 30 asentamientos que han provocado el desplazamiento masivo de comunidades palestinas.

SANCIONES CONTRA EL POLITBURÓ DE HAMÁS

El Consejo ha decidido asimismo ampliar el alcance de las medidas restrictivas de la UE contra Hamás y la Yihad Islámica Palestina para incluir a los miembros del Politburó de Hamás que promuevan, defiendan o justifiquen actos violentos, en cumplimiento del acuerdo político alcanzado por los ministros de Exteriores de la UE el pasado 11 de mayo.

Los Veintisiete han incluido en la lista a diez miembros del Politburó, a quienes consideran responsables en su totalidad de las acciones del brazo militar de la organización por su papel central en la toma de decisiones. Según los Estados miembro, estos dirigentes tienen conocimiento de la planificación y ejecución de acciones violentas y llegan a advertir y amenazar públicamente con futuros ataques.