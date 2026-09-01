La UE avanza en una nueva misión para entrenar al Ejército libanés ante el fin del mandato de FINUL

Archivo - Militares de la FINUL en el sur de Líbano (archivo) - FINUL - Archivo

BRUSELAS, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea está avanzando en los preparativos de una nueva misión para asesorar y entrenar a las Fuerzas Armadas de Líbano, también en materia de seguridad fronteriza y marítima, ante el fin del mandato de la misión de Naciones Unidas en el país (FINUL), previsto para 2027.

Así lo ha anunciado este martes la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, tras la reunión informal de ministros de Defensa celebrada en Irlanda, donde los responsables europeos han abordado los planes para esta nueva misión de apoyo a las fuerzas libanesas con el objetivo de que puedan adoptar una decisión formal para su puesta en marcha el próximo mes de octubre.

"Los ministros analizaron nuestros planes para una nueva misión de la UE que asesore y capacite a las Fuerzas Armadas del país, incluyendo la seguridad fronteriza y marítima. La UE no pretende sustituir a la FINUL, sino que invertimos en la capacidad de Líbano para garantizar su propia seguridad", ha detallado en rueda de prensa.

El objetivo, ha proseguido la política estonia, es "fortalecer" al Ejército y la capacidad del Estado libanés para "garantizar la seguridad en todo su territorio". Por ahora, ha apuntado Kallas, la planificación "avanza satisfactoriamente" y se espera que la decisión de los Veintisiete se ponga en marcha en octubre.

Kallas ha avanzado además que más de diez países --aunque sin detallar cuáles-- han mostrado ya su disposición a aportar personal y recursos a la futura misión, algo que ha celebrado ante la necesidad de garantizar que el nuevo despliegue cuente con medios suficientes una vez sea aprobado.

"Es fácil abrir una misión, pero luego también está la cuestión de con qué llenamos esa misión", ha señalado la jefa de la diplomacia europea, que se ha mostrado satisfecha de que los Estados miembro estén "realmente dispuestos a contribuir" con recursos y personal.

Por otro lado, ha vuelto a decir que la futura misión europea "no busca sustituir a FINUL", sino reforzar las capacidades propias del país para garantizar su seguridad, restablecer el orden y tener el "control" de lo que sucede en el país.