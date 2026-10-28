La UE celebra la alta participación electoral en Israel como reflejo de su "vibrante democracia"

Archivo - Banderas de la UE junto a una bandera de Israel frente al edificio Berlaymont, sede de la Comisión Europea, en Bruselas. - BOGDAN HOYAUX - Archivo

BRUSELAS, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha felicitado este miércoles al pueblo israelí por la elevada participación registrada en las elecciones legislativas celebradas el martes, que considera un reflejo de la "vibrante democracia" del país, y ha expresado su disposición a colaborar con el próximo Gobierno, sin que por el momento esté claro si alguno de los bloques armará una mayoría para gobernar.

"La Unión Europea felicita al pueblo israelí por las elecciones de ayer, que muestran una alta participación que refleja la vibrante democracia de Israel", ha señalado el portavoz de Exteriores de la UE, Anouar El Anouni, durante una rueda de prensa desde Bruselas, en la que ha evitado pronunciarse sobre los posibles escenarios políticos y las negociaciones para formar Gobierno.

En este sentido, el portavoz ha subrayado que comienza ahora un periodo de negociaciones políticas y ha insistido en que la UE espera "con interés colaborar con el próximo Gobierno israelí", sobre la base de una relación de larga duración y del compromiso compartido con los "principios democráticos y los valores comunes".

Asimismo, ha asegurado que la UE mantendrá un "diálogo franco y abierto" con las futuras autoridades israelíes para avanzar en la cooperación bilateral, abordar las cuestiones que preocupan a la Unión Europea y trabajar conjuntamente para promover "la estabilidad regional, la seguridad y una paz justa y duradera".

Las declaraciones del portavoz europeo llegan después de unas elecciones marcadas por una elevada participación, del 77,7%, y cuyos primeros resultados oficiales sitúan al bloque del primer ministro saliente, Benjamin Netanyahu, por delante de la oposición encabezada por el antiguo jefe del Ejército Gadi Eisenkot, aunque sin alcanzar los 61 escaños necesarios para lograr la mayoría absoluta en la Knesset.

Según el escrutinio, el Likud de Netanyahu obtendría 27 escaños y su actual coalición de Gobierno, integrada también por formaciones ultranacionalistas y ultraortodoxas, alcanzaría los 55 diputados, mientras que el bloque opositor sumaría 49 escaños, con 21 para Yashar, el partido de Eisenkot.

Por su parte, los partidos árabe-israelíes lograrían 16 escaños, un resultado histórico que podría convertirlos en actores decisivos para la formación del próximo Ejecutivo, en un escenario en el que tanto Netanyahu como Eisenkot han reivindicado su derecho a recibir el encargo de formar Gobierno por parte del presidente israelí, Isaac Herzog.