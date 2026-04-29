La UE celebra los avances ferroviarios entre Armenia y Turquía y los ve un paso hacia la "plena normalización"

Archivo - El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

BRUSELAS 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha celebrado la reunión mantenida ayer en la ciudad turca de Kars del grupo de trabajo bilateral entre Armenia y Turquía para impulsar el restablecimiento en las conexiones ferroviarias entre ambos países, alegando que es un paso más hacia la "plena normalización" entre los dos Estados.

Un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) ha asegurado que el "impulso sostenido" del proceso de normalización entre Armenia y Turquía "refleja la dinámica positiva que se está afianzando en la región", esencial para una "paz y estabilidad duraderas".

Más concretamente, la UE ha augurado que una vez en funcionamiento, el enlace ferroviario Kars-Gyumri "reforzará la conectividad regional" y aportará "beneficios concretos" a todas las poblaciones del Cáucaso Meridional.

"La UE está comprometida con el fomento de la conectividad en el Cáucaso Meridional, en consonancia con nuestra Agenda de Conectividad Transregional, la estrategia Global Gateway y el Corredor de Transporte Transcaspiano, en los que Armenia y Turquía desempeñan papeles clave", ha concluido el portavoz del SEAE.

Las conversaciones para el restablecimiento de las conexiones ferroviarias se iniciaron en diciembre de 2021. Durante una reunión celebrada en julio de 2022 en Viena, la capital de Austria, ambas delegaciones acordaron reabrir el cruce de la frontera terrestre para ciudadanos de terceros países.

Ambos países se encuentran sumidos desde 2024 en un proceso para normalizar sus lazos diplomáticos, gravemente dañados por el apoyo de Turquía a Azerbaiyán en el conflicto de la región de Nagorno Karabaj y por la negativa de Ankara a reconocer el genocidio armenio cometido por el antiguo Imperio otomano entre 1915 y 1923.

Turquía no niega que las masacres de civiles armenios ocurrieran, pero no admite que se tratase de un genocidio, y sostiene que las muertes no fueron resultado de un plan de exterminio masivo por parte del Imperio otomano.