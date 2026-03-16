La UE compromete 458 millones de ayuda humanitaria a Oriente Próximo en este 2026

Archivo - Un miembro del equipo de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea (ECHO) supervisa la carga del material humanitario destinado a la población de Gaza. Aeropuerto de Ostende-Brujas - NICOLASLANDEMARD.COM - Archivo

BRUSELAS 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha anunciado este lunes que el bloque comprometerá 458 millones de euros en ayuda humanitaria a Oriente Próximo en este 2026, con el foco puesto en la asistencia a Palestina, Líbano, Siria y Jordania en un momento en el que otros grandes donantes como Estados Unidos se retiran de la región pese a la "presión sin precedentes" sobre el Derecho internacional humanitario.

"La Unión Europea está dando un paso al frente mientras otros se repliegan. Actualmente somos el mayor donante que sigue prestando ayuda humanitaria en algunas de las crisis más graves del mundo, ayudando a personas que atraviesan los momentos más oscuros de sus vidas", ha aseverado la comisaria de Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

"El Derecho Internacional Humanitario existe para proteger a estas personas y Europa lo defenderá. Seguiremos prestando ayuda vital mientras sea necesaria", ha concluido Lahbib, en un comunicado para explicar el reparto de los fondos comprometidos.

Así, las arcas comunitarias liberarán 210 millones de euros para apoyar la respuesta de emergencia y cubrir las necesidades vitales en Siria, mientras que otra partida de 124 millones se destinará a Palestina, en concreto para asistencia alimentaria, sanitaria, alojamiento y educación.

En cuanto a Líbano, la ayuda asciende a 100 millones de euros y se centrarán en la atención sanitaria de emergencia, la asistencia básica para familias que no tienen nada, los servicios de protección, alojamiento y educación para niños sin escolarizar, incluido mediante el envío de material en vuelos del puente aéreo humanitario establecido por la UE.

En el caso de Jordania, se han comprometido un total de 15,5 millones de euros para mantener servicios esenciales como la sanidad y la protección, así como para atender las necesidades de los refugiados, tanto dentro como fuera de los campamentos.

Por último, en Egipto, se han previsto 8 millones de euros para apoyar la asistencia multisectorial a las personas más vulnerables.