La UE compromete 812 millones de euros en ayuda para Sudán y por la crisis regional de refugiados

BRUSELAS 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha comprometido 812 millones de euros en ayuda para responder a la actual crisis humanitaria derivada de la guerra en Sudán, de los cuales 360 millones de euros procederán de las arcas comunitarias y los otros 452 millones provendrán de contribuciones nacionales de distintos Estados miembro.

Así lo ha anunciado la Comisión en un comunicado, en el que ha concretada que del total de fondos que pondrá para tratar de paliar la situación en Sudán, 215,5 millones apoyarán a las personas necesitadas en el país, y otros 145,3 millones ayudarán a responder a la crisis regional de refugiados provocada por la guerra en países como Chad, Sudán del Sur, Etiopía, la República Centroafricana (RCA), Uganda, Egipto y Libia.

La financiación restante, anunciada en el marco de la Tercera Conferencia Internacional sobre Sudán celebrada estos días en Berlín, fue prometida por Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal y Suecia, según se lee en el escrito.

"Sudán es el peor desastre humanitario de nuestro tiempo. Todos los días, las familias se enfrentan a horrores inimaginables: hambre, violencia y desplazamiento. El compromiso de hoy envía un mensaje claro: Europa apoya al pueblo sudanés para salvar vidas ahora y apoyar un futuro de recuperación y democracia", ha indicado la comisaria de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

La comisaria ha agradecido a todos los Estados miembro por "su firme solidaridad" con Sudán "a medida que la violencia continúa extendiéndose" por todo el país. También ha llamado a todas las partes beligerantes a "respetar el Derecho Internacional humanitario" y a que cesen sus ataques contra civiles.

"Los responsables deben rendir cuentas. No hay una solución militar a esta guerra, sólo una solución política. Que esta sea la última conferencia en la que hablemos de tal sufrimiento. El pueblo sudanés merece la paz", ha concluido.

La Conferencia Internacional sobre Sudán es un encuentro que reúne a la UE, junto a otros países como Reino Unido, Estados Unidos y Estados miembro de la Unión Africana, con el objetivo de movilizar la acción mundial en apoyo de Sudán en este con más de 13 millones de personas desplazadas por la fuerza, 33,7 millones necesitadas de asistencia y hambruna confirmada en múltiples regiones.