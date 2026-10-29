La UE concede 20 millones de euros a Mauritania para reforzar su vigilancia militar terrestre

Archivo - Bandera de Mauritania - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

BRUSELAS 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Veintisiete han aprobado este jueves una nueva ayuda de 20 millones de euros destinada a proporcionar equipamiento militar no letal a las Fuerzas Armadas de Mauritania, con el objetivo de reforzar sus capacidades de vigilancia terrestre y contribuir a la estabilidad en la región del Sahel.

La medida, financiada a través del Mecanismo Europeo de Apoyo a la Paz, eleva a 75 millones de euros el apoyo bilateral concedido por la UE a Mauritania mediante este instrumento, después de otras tres partidas aprobadas anteriormente, según un comunicado del Consejo (los gobiernos).

En concreto, los nuevos fondos permitirán dotar al Ejército mauritano de "medios adicionales de vigilancia terrestre no letales" para "mejorar el conocimiento de la situación en todo el territorio nacional", complementando los equipos previstos en la ayuda aprobada en 2025.

Estas medidas, han proseguido los Estados miembro en su explicación, buscan apoyar los esfuerzos de las Fuerzas Armadas mauritanas para "promover la estabilidad en el Sahel", "contrarrestar el riesgo de desestabilización" y proteger la "integridad territorial y la soberanía" del país, así como a su población civil.

El Mecanismo Europeo para la Paz, creado en 2021, es la herramienta con la que la UE financia acciones exteriores para prevenir conflictos y reforzar la seguridad internacional, permitiendo el apoyo militar y de defensa a terceros países y organizaciones regionales.