La UE condena el mensaje del ministro israelí Ben Gvir llamando a que arda "todo Líbano"

Archivo - La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas - Wiktor Dabkowski/ZUMA Press Wire / DPA - Archivo

BRUSELAS 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha condenado este lunes "con la mayor firmeza posible" las declaraciones del ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, en las que pidió que "todo Líbano arda" en represalia por la muerte de cuatro soldados a manos de Hezbolà, y ha reiterado su apoyo al pueblo libanés, al que ha prometido continuar prestando ayuda de emergencia.

"La UE condena con la mayor firmeza posible ese tipo de discurso", ha indicado en una rueda de prensa desde Bruselas el portavoz de Exteriores de la Comisión Europea Anouar el Anouni, al ser preguntado por el mensaje en redes sociales del ministro israelí en el que pidió quemar todo el país mediterráneo.

También ha recordado las discusiones que tuvo lugar a nivel de ministros de Exteriores de la Unión Europea el pasado lunes, cuando "muchos Estados miembro" se mostraron favorables a sancionar al ministro Ben Gvir, "aunque sin llegar a alcanzar el umbral necesario para un acuerdo"

En este sentido, El Anouni ha subrayado, "con toda claridad", que la Unión Europa "está del lado de Líbano y de su pueblo", que están "pagando un precio muy alto por una guerra que no buscaron", y sufriendo "demasiado y durante demasiado tiempo".

"Hacemos un llamamiento a Israel para que respete la soberanía e integridad territorial de Líbano, así como para que retire sus fuerzas del país, en línea con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU", ha proseguido en su explicación, mostrando la disposición comunitaria de seguir prestando ayuda de emergencia al pueblo libanés.

La reacción de la Unión Europea tiene lugar después de que el ministro israelí expresara el viernes en un mensaje en redes sociales que, "por cada lágrima de una madre israelí, mil madres libanesas deben llorar" y que "¡Todo Líbano debe arder!". "Basta ya de ping-pong. En Oriente Próximo no se gana con respuestas medidas y contención: hay que volverse loco. Borrar. Aniquilar al terror", añadió.