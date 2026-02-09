La UE condena la sentencia "motivada políticamente" contra el magnate Jimmy Lai en Hong Kong

Archivo - Imagen de archivo de Jimmy Lai - Geovien So/SOPA Images via ZUMA / DPA - Archivo

BRUSELAS, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europa ha condenado la sentencia impuesta por la Justicia de Hong Kong al activista y magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai a 20 años de prisión y ha avisado de que esta acusación "políticamente motivada" daña la reputación de la región administrativa especial perteneciente a China.

El Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea ha hecho un llamamiento en un comunicado a la liberación "inmediata y sin condiciones" de Jimmy Lai, entre otras cosas teniendo en consideración "su avanzada edad y su condición de salud", ya que el magnate dueño del diario 'Apple Daily' tiene 78 años.

"La UE insta a las autoridades de Hong Kong a restablecer la confianza en la libertad de prensa, uno de los pilares de su histórico éxito como un centro internacional financiero, y a terminar con los juicios a periodistas", ha zanjado Bruselas en su comunicado.

La Justicia de Hong Kong ha sentenciado este lunes al activista y magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai a 20 años de prisión por cargos de conspiración para coludir con fuerzas externas y para publicar publicaciones sediciosas, casi dos meses después de haberlo declarado culpable de delitos que le podrían haber acarreado la cadena perpetua.

El veredicto, además de a Lai, afecta también a sus tres compañías Apple Daily Limited, Apple Daily Printing Limited y Apple Daily Internet Limited, creadas en torno al diario 'Apple Daily', que ha sido clasificado como sedicioso por parte del Tribunal Superior de Hong Kong, según ha recogido la agencia de noticias china Xinhua.

El magnate de los medios de comunicación se ha convertido así en uno de los símbolos de la persecución contra la oposición política en Hong Kong, donde aún colean los ecos de las protestas masivas contra el Gobierno de Carrie Lam que se iniciaron en 2019. La movilización no tenía precedentes desde que Reino Unido cedió la soberanía del territorio a China en 1997.