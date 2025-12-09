La UE confirma 2,1 millones de ayuda de emergencia para las inundaciones en Sri Lanka, Indonesia y Tailandia

Inundaciones en Colombo, la capital de Sri Lanka. - Ajith Perera / Xinhua News / ContactoPhoto

BRUSELAS 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha confirmado este martes una ayuda de 2,1 millones en asistencia de emergencia para las inundaciones que sufren países del sudeste asiático como Sri Lanka, Indonesia y Tailandia.

Los fondos, principalmente irán destinados a Sri Lanka, país que sufre la crisis más severa, y servirá para proporcionar asistencia esencial a las comunidades más vulnerables por los desastres naturales provocados por los ciclones.

Del total anunciado, 1,5 millones irán a parar a los esfuerzos de ayuda humanitaria en Sri Lanka, donde se respaldará la Respuesta a Desastres de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Este paquete incluye otros 600.000 euros para apoyar la respuesta de los socios humanitarios en Indonesia y Tailandia. "Las recientes inundaciones en el sudeste asiático han generado un sufrimiento profundo, cobrándose vidas y dejando a muchas comunidades luchando por sobreponerse a enormes pérdidas", ha recalcado la comisaria de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

La política belga ha confirmado que los fondos se dedicarán a ayuda esencial, refugio seguro y asistencia urgente. "Estamos aquí para ayudar a las personas a cubrir sus necesidades inmediatas y darles la fuerza y el apoyo que necesitan para comenzar a reconstruir sus vidas", ha declarado.

Aparte, la UE ha activado el Mecanismo de Protección Civil con el que ha donado ayuda material como artículos de refugio, incluidos tiendas de campaña, esterillas para dormir y otros artículos domésticos. A esta ayuda de Alemania se suma que Italia enviará un equipo de expertos en ingeniería.