La UE convoca al embajador de Burkina Faso tras la "injustificada" expulsión de dos diplomáticos

Archivo - Las banderas de la Unión Europea ondean frente al edificio Berlaymont en Bruselas, sede de la Comisión Europea. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha convocado al embajador de Burkina Faso en Bruselas, Léopold Tonguenoma Bonkoungou, en protesta por la expulsión "sin ninguna explicación" de dos diplomáticos de la delegación comunitaria en la capital del país africano, Uagadugú, y ha avisado de que estudia medidas adicionales en respuesta.

"La UE protesta firmemente contra la decisión injustificada de Burkina Faso de expulsar a dos diplomáticos de la Delegación de la UE, para la cual no hemos recibido ninguna explicación. El embajador ha sido convocado y medidas de respuesta seguirán", ha afirmado en un mensaje en redes sociales la portavoz de Exteriores de la UE, Anitta Hipper.

Las autoridades de Burkina Faso anunciaron este miércoles la expulsión de dos diplomáticos comunitarios, a los que ha dado tres días para abandonar el país, menos de un mes después de que el país africano anunciara la decisión de cortar relaciones con Francia, forzando la salida de toda su legación.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal burkinesa de noticias, AIB, los afectados son "el encargado de programas de la delegación de la UE" y "el jefe adjunto de la delegación, jefe de la sección política, de prensa e información". Ambos han sido declarados 'persona non grata', sin que hayan trascendido los motivos.

Burkina Faso no se ha pronunciado oficialmente sobre esta decisión, que llega una semana después de que París confirmara que todo su personal diplomático había abandonado Uagadugú y lamentara lo que un portavoz del Ministerio de Exteriores francés describió en declaraciones a Europa Press como "una decisión hostil e infundada" que "ilustra la preocupante deriva" de las autoridades del país africano, encabezadas por Ibrahim Traoré.

Horas después de conocerse la decisión de la junta militar, un portavoz de la Unión Europea expresó el firme rechazo ante la medida adoptada por Uagadugú. "Lamentamos la decisión tomada por las autoridades de Burkina Faso, para la cual no vemos justificación alguna", señaló la fuente a Europa Press.