La UE denuncia las "continuas violaciones" de DDHH en el quinto aniversario del golpe de Estado de Birmania

MADRID 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha cuestionado este sábado, un día antes de que se cumplan cinco años del golpe de Estado en Birmania, las intenciones declaradas por las autoridades del país sobre una supuesta apertura democrática y ha denunciado las "continuas graves violaciones de Derechos Humanos".

"Condenamos las continuas graves violaciones de los Derechos Humanos que persisten, las restricciones generalizadas a las libertades fundamentales y un clima de miedo", ha afirmado la Comisión Europea en un comunicado.

Por ello, piden "el fin de todas las formas de violencia y la liberación de todos los presos detenidos arbitrariamente" y menciona en particular los detenidos al amparo de la Ley de Protección Electoral.

Bruselas se refiere también a las recientes elecciones de diciembre de 2025 y enero de 2026. "El contexto persistente y la aplicación del proceso han dejado claro que no se cumple los elementos esenciales de unas elecciones libres y justas", ha advertido y señala en concreto la falta de "un proceso creíble y transparente".

La UE recuerda que ya en su momento condenó el golpe de Estado de hace cinco años tras "las últimas elecciones libres y justas" y ha llamado la atención sobre el "incesante conflicto" en el que se encuentra sumido el país que afecta a millones de personas. Así, recuerda que más de 16 millones de personas "necesitan ayuda urgentemente" y que hay 3,6 millones de desplazados internos y decenas de miles de desplazados en países vecinos.

"El pueblo de Birmania necesita el fin inmediato de la violencia, respeto a los Derechos Humanos, un compromiso para un proceso político incluyente y acceso sin restricciones a la ayuda humanitaria", ha apelado. Además, menciona el Consenso de Cinco Puntos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) como "criterios clave para poner de nuevo a Birmania en el camino de la estabilidad".

Tras el golpe de Estado el país se sumió en una guerra civil que enfrenta al Ejército con las milicias étnicas y la oposición armada apoyada por el gobierno democrático en el exilio. Como consecuencia, hay casi 90.000 muertos, según estimaciones no oficiales de ONG.