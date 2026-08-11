La UE despliega apoyo satelital, activa la asistencia consular y moviliza fondos para Colombia tras el seísmo

Archivo - La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas. - FREDERIC GARRIDO-RAMIREZ - Archivo

BRUSELAS 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha activado su mecanismo de asistencia consular en situaciones de crisis y ha movilizado el servicio europeo de satélites Copernicus y financiación para apoyar las labores de rescate y asistencia tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia este lunes, que ha dejado más de un centenar de muertos.

"La UE ha movilizado Copernicus, nuestro servicio de satélites, para apoyar las operaciones de rescate y socorro. Estamos proporcionando financiación para respaldar la respuesta, también a través de la Cruz Roja", ha señalado este martes la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, en un mensaje en redes sociales.

Asimismo, la jefa de la diplomacia europea ha confirmado la activación del mecanismo de asistencia consular en situaciones de crisis de la UE para apoyar a los ciudadanos europeos afectados por el desastre y ha indicado que ha trasladado las condolencias del bloque a su homólogo colombiano.

El anuncio se suma al respaldo expresado en las últimas horas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ya avanzó este lunes la movilización del servicio europeo de satélites para ayudar en las operaciones de rescate y aseguró que el bloque está preparado para proporcionar más apoyo al país sudamericano.

"Esta noche, el corazón de Europa está con el pueblo de Colombia tras el terrible terremoto en la región del Chocó. Ya hemos movilizado a Copernicus, nuestro servicio de satélites, para ayudar en las operaciones de rescate", señaló la jefa del Ejecutivo comunitario.

También la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha expresado la solidaridad de la Eurocámara con los afectados por el seísmo y ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas. "Europa se solidariza con Colombia en estos difíciles momentos", ha afirmado.

El terremoto, de magnitud 7,4 en la escala de Richter, se registró con epicentro a cinco kilómetros al este de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y a una profundidad de 107 kilómetros, según un informe preliminar del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), y ha dejado hasta el momento al menos 132 muertos y daños en varias zonas del país, lo que ha llevado a las autoridades colombianas a decretar la situación de "desastre nacional".