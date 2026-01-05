La UE destaca que las elecciones en Guinea constituyen un "paso largamente esperado hacia el final de la transición"

Centro de votación en la capital de Guinea, Conakry - Europa Press/Contacto/Zhang Jian

BRUSELAS 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha destacado este lunes que las elecciones presidenciales celebradas en Guinea hace poco más de una semana, y en las que ganó por amplia mayoría el líder de la junta militar, Mamady Doumbouya, constituyen un "paso largamente esperado hacia el final de la transición".

"(Bruselas) acoge con satisfacción la celebración de elecciones presidenciales en Guinea el 28 de diciembre de 2025, que constituye un paso decisivo y largamente esperado hacia el final de la transición política", reza un breve comunicado del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Anouar El Anouni.

No obstante, ha pedido que las futuras citas en las urnas que se lleven a cabo, "necesarias para completar el retorno al orden constitucional, se celebren de forma abierta, transparente e inclusiva". Por último, ha mostrado su disposición a "continuar su asociación a largo plazo con Guinea, basada en intereses comunes".

Doumbouya, quien encabezó en septiembre de 2021 el golpe de Estado que derrocó a Alpha Condé, se hizo con más del 86,7 por ciento de los votos tras la eliminación de las candidaturas de sus principales opositores, con lo que iniciará un primer mandato de siete años al frente del país.

De hecho, figuraba como favorito para hacerse con la victoria tras el veto a la oposición y en medio de críticas tanto por su deriva autoritaria como por incumplir su promesa de no presentarse como candidato tras el periodo de transición.