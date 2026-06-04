La UE destina 100 millones para reforzar las capacidades de defensa de las Fuerzas Armadas Libanesas

Archivo - Bandera de Líbano - Marwan Naamani/dpa - Archivo

BRUSELAS, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Veintisiete han acordado este jueves el desembolso de 100 millones de euros del Fondo Europeo para la Paz (FEP) para reforzar las capacidades defensa de las Fuerzas Armadas Libanesas (FAL) para "vigilar, controlar y garantizar" la seguridad de Líbano y para "mantener el monopolio estatal de las armas" y asegurar la protección de los civiles.

Según ha informado el Consejo de la Unión Europea en un comunicado, se trata de la cuarta medida de asistencia bilateral en el marco del FEP para reforzar las capacidades del Ejército libanés, ascendiendo así a un total de 182 millones de euros la ayuda total destinada hasta la fecha.

"La renovación del alto el fuego entre Israel y Líbano ofrece una oportunidad, aunque precaria, para alejar al país del abismo. Este nuevo paquete de ayuda de 100 millones de euros reforzará significativamente el apoyo de la UE a las Fuerzas Armadas Libanesas", ha indicado en declaraciones remitidas la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas.

Según la jefa de la diplomacia europea, estos fondos ayudarán a Líbano a reafirmar "su monopolio sobre las armas y a desarmar a actores no estatales" como el partido-milicia chií Hezbolá. "La mejor manera de eliminar la amenaza de Hezbolá", ha sostenido Kallas, "es fortalecer el Estado, las instituciones y la soberanía de Líbano".

Los Estados miembro de la UE han defendido que en "el actual y dramático contexto de hostilidades" y su grave impacto en la población civil, que incluye desplazamientos masivos, sufrimiento y pérdida de vidas, esta medida de asistencia tiene como objetivo "fortalecer la capacidad general de las Fuerzas Armadas Libanesas para vigilar, controlar y garantizar la seguridad del territorio libanés".

Han concretado que este paquete está diseñado para mejorar las capacidades del Ejército libanés en cinco ámbitos clave mediante el suministro de equipo militar y entrenamiento: control territorial, conocimiento multidominio, seguridad marítima, protección de instalaciones militares críticas y atención médica.

El Fondo Europeo para la Paz, creado en 2021, es la herramienta con la que la UE financia acciones exteriores para prevenir conflictos y reforzar la seguridad internacional, permitiendo el apoyo militar y de defensa a terceros países y organizaciones regionales.