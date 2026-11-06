La UE destina 16 millones de euros adicionales a Birmania y a los refugiados rohingya en Bangladesh

Archivo - Una embarcación con refugiados rohingya llega a la costa de la localidad de Lancok (Indonesia)
Archivo - Una embarcación con refugiados rohingya llega a la costa de la localidad de Lancok (Indonesia) - Maskur Has/SOPA Images via ZUMA / DPA - Archivo
Europa Press Internacional
Publicado: viernes, 6 noviembre 2026 14:06
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BRUSELAS 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha anunciado este viernes una partida adicional de 16 millones de euros en ayuda humanitaria para atender a las poblaciones afectadas por el conflicto en Birmania y a los refugiados rohingya acogidos en Bangladesh, ante el agravamiento de la crisis alimentaria y el aumento de los desplazamientos provocados por la violencia en el país asiático.

Según ha informado el Ejecutivo comunitario en un comunicado, los nuevos fondos se destinarán principalmente a proporcionar alimentos, atención sanitaria y asistencia nutricional a "las comunidades más vulnerables", en un contexto marcado por "el deterioro de las condiciones humanitarias" como consecuencia de "los enfrentamientos armados, las recientes inundaciones y el encarecimiento mundial de los combustibles".

En concreto, la ayuda destinada a Birmania se centrará en la asistencia alimentaria, la atención sanitaria y la nutrición para responder "al agravamiento de la crisis alimentaria derivada del conflicto" y los efectos previstos del fenómeno de 'El Niño extremo', así como al impacto del aumento mundial de los precios del combustible y las recientes inundaciones en el país.

Por su parte, la ayuda de la UE en Bangladesh priorizará la seguridad alimentaria y la atención sanitaria, así como otros servicios de protección para los refugiados, que siguen dependiendo de la ayuda humanitaria para sobrevivir y cuya situación empeora ante la presión creciente por la llegada de cada vez más personas desde Birmania.

Esta nueva ayuda se suma a los más de 50 millones de euros proporcionados en ayuda humanitaria para la crisis en Birmania y su impacto regional en Tailandia, Malasia, Indonesia e India desde enero de 2026, según ha recordado el Ejecutivo comunitario en su escrito. También se suma a los más de 23 millones de euros ya asignados en ayuda humanitaria a Bangladesh este año.

La Comisión ha recordado que Birmania sigue siendo uno de los países con "mayores crisis de desplazamiento del mundo", con más de 4 millones de personas obligadas a abandonar sus hogares dentro del país. También ha señalado que alrededor de 1,2 millones de refugiados en Bangladesh continúan viviendo "en condiciones precarias".

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