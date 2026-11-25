Archivo - Patrimonio cultural Yemen - KHALED ABDULLAH ALI AL MAHDI - Archivo

BRUSELAS 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea llevará a cabo un programa financiado con 10 millones de euros para ayudar a Yemen a proteger su patrimonio cultural de las consecuencias del cambio climático, mediante planes de adaptación climática y refuerzo de las capacidades de alerta temprana para hacer frente a inundaciones y otros fenómenos meteorológicos extremos.

Así lo ha anunciado la Comisión Europea en un comunicado, en el que ha detallado que el proyecto, denominado Salvaguarda del Patrimonio y Avance en la Mitigación Climática la Inclusión y los Medios de Vida, (SHAMIL, por sus siglas en inglés), se ejecutará en colaboración con la UNESCO durante 30 meses en las gobernaciones yemeníes de Adén y Hadramaut.

Según el Ejecutivo comunitario, el patrimonio cultural de Yemen "está cada vez más amenazado" por las lluvias torrenciales y las inundaciones, que dañan la arquitectura tradicional, los monumentos, los museos y los sitios históricos.

Por ello, el programa ayudará a las comunidades a hacerles frente mediante la rehabilitación de los sistemas tradicionales de gestión del agua, el refuerzo de las capacidades de alerta temprana ante inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos, y planes locales de adaptación climática y de preparación ante catástrofes.

La iniciativa también apoyará la rehabilitación de infraestructuras patrimoniales y las industrias culturales y creativas, además de ofrecer formación y oportunidades de desarrollo profesional a 150 profesionales de la cultura, de los que al menos la mitad serán mujeres, y ayudará a las instituciones nacionales a desarrollar políticas y programas para la economía creativa.

"Proteger el patrimonio cultural de Yemen significa también proteger los medios de vida, el conocimiento y la identidad de sus comunidades", ha defendido la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, que ha reivindicado que la UE está "al lado del pueblo de Yemen mientras preserva su patrimonio y construye un futuro más resiliente".

Desde 2015, el bloque ha aportado casi 2.000 millones de euros en ayuda humanitaria y al desarrollo a Yemen, en apoyo de las necesidades básicas, la resiliencia económica, los medios de vida y la gobernanza, "junto con los esfuerzos para lograr una paz sostenible".

A este programa se suma la iniciativa sobre seguridad marítima y resiliencia económica anunciada por la comisaria a inicios de noviembre y que tiene visos de empezar sus operaciones en 2027, con la que se reforzaría las capacidades de la guardia costera yemení, ayudaría a frenar el tráfico de armas y apoyaría la libertad de navegación por el estrecho de Bab el Mandeb.