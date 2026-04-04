La UE y Ecuador consolidan su cooperación con Europol para combatir "la delincuencia grave y el terrorismo"

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MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea y Ecuador han oficializado este viernes la ratificación del acuerdo que fortalece la colaboración con Europol en la lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo, según ha informado el Ministerio de Exteriores ecuatoriano en un comunicado.

El convenio, firmado inicialmente el 23 de septiembre de 2025 durante la 80ª sesión de la Asamblea General de la ONU por la ministra ecuatoriana Gabriela Sommerfeld y el comisario europeo de Asuntos Internos y Migración, Magnus Brunner, busca "fortalecer la acción de las autoridades de ambas partes y garantizar la cooperación mutua en la prevención y persecución de delitos graves y actos terroristas", de acuerdo con fuentes oficiales.

Ecuador se convierte así en el primer país de América Latina en suscribir un acuerdo de este tipo con la Unión Europea. El pacto contempla "salvaguardias adecuadas respecto a los derechos y libertades fundamentales, incluido el derecho a la intimidad y a la protección de datos", han recalcado desde Exteriores.

La ratificación se formalizó finalmente con la firma del decreto por parte del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y su posterior publicación en el Registro Oficial el 30 de marzo de 2026. A ojos del Gobierno ecuatoriano, este acuerdo constituye "una herramienta clave que amplía las capacidades de cooperación bilateral en la lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo".

En la misma línea, tanto la Unión Europea como Ecuador han coincidido al señalar que el pacto refleja "el compromiso firme de ambas partes en enfrentar de manera conjunta el crimen organizado transnacional", reforzando la cooperación internacional en materia de seguridad.