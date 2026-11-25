Archivo - Banderas de la UE frente al edificio Europa, sede del Consejo Europeo y del Consejo de la UE - CONSEJO EUROPEO - Archivo

BRUSELAS 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Veintisiete han acordado endurecer las restricciones a la exportación de bienes de doble uso y tecnologías de defensa avanzadas de 15 entidades rusas vinculadas al complejo militar-industrial del país, en un nuevo intento por aumentar la presión sobre Moscú para que ponga fin a la guerra en Ucrania.

Según ha indicado el Consejo (los gobiernos) en un comunicado publicado ese miércoles, las entidades afectadas por esta decisión forman parte de la industria militar rusa, mantienen vínculos con el sector de la defensa y la seguridad del país o contribuyen de alguna otra manera a sostenerlo.

Asimismo, los Estados miembro han acordado levantar las restricciones comerciales que pesaban sobre otra entidad tras constatar que ha cesado las actividades que motivaron su inclusión en la lista y que ha ofrecido "garantías fehacientes" de que no comerciará con Rusia con bienes considerados sensibles.

La decisión tiene lugar apenas dos días después de que la Comisión Europea presentara a los países el 22º paquete de sanciones contra Rusia, que incluye medidas como la prohibición de visados a combatientes y excombatientes rusos, el veto a ciudadanos europeos que ocupen cargos en los órganos de gobierno de empresas en Rusia, o la restricción del patrocinio ruso de organizaciones deportivas y culturales europeas.