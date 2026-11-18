Prototipo del buque Euroguard desarrollado por el astillero estonio Baltic Workboats. - BALTIC WORKBOATS

BRUSELAS, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha presentado este miércoles en Estonia un buque semiautónomo de 45 metros de eslora, desarrollado con financiación comunitaria, para reforzar la vigilancia marítima en el mar Báltico y proteger infraestructuras críticas, como los cables submarinos, las instalaciones energéticas y las rutas marítimas estratégicas.

La embarcación, bautizada como 'Euroguard' y botada en la localidad estonia de Nasva, está diseñada para ayudar a los Estados miembro a responder a las crecientes amenazas de seguridad en el mar y reforzar las capacidades de defensa marítima europeas.

El buque podrá operar tanto con tripulación como de forma autónoma, cuando las condiciones lo permitan, y estará equipado con sistemas de navegación autónoma, detección de amenazas, comunicaciones seguras y control remoto, según ha explicado la Comisión Europea en un comunicado.

Entre sus principales funciones figuran la vigilancia marítima, la detección y eliminación de minas, las operaciones de búsqueda y rescate y la protección de infraestructuras submarinas críticas.

El proyecto, iniciado en 2022, reúne a 29 organizaciones de diez países europeos y está coordinado por el astillero estonio 'Baltic Workboats'. Cuenta con una financiación de 65 millones de euros del Fondo Europeo de Defensa, dentro de un presupuesto total de aproximadamente 95 millones.

Según ha explicado el Ejecutivo comunitario, esta iniciativa permitirá mejorar la vigilancia marítima y reforzar la protección del flanco oriental de la Unión Europea, en línea con los objetivos comunitarios de preparación en materia de defensa para 2030.