Archivo - Sede de la Corte Internacional de Justicia en La Haya - Sylvia Lederer / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea "toma nota" de la histórica condena por genocidio que ha dictado este jueves la Corte Internacional de Justicia contra Birmania por su persecución de la minoría rohingya durante la operación militar que emprendió en 2017 y ha exigido a la junta militar del país asiático que cumpla "sin dilación" con los términos de la sentencia.

La UE quiere "reafirmar su compromiso inquebrantable en la lucha mundial contra la impunidad" y, en especial, con el pueblo rohingya, que ha "soportado un sufrimiento inmenso", como queda reflejado en esta "decisión histórica".

La CIJ ha ordenado a Birmania el cese de cualquier asomo de persecución contra los rohingya, una investigación para hallar a los culpables e indemnice a las víctimas tras facilitar su retorno seguro al país.

La CIJ tiene que aplicar "plenamente y sin dilación este fallo" empezando por la "indemnización por los daños causados, en la medida en que dichos daños no queden reparados mediante la restitución" de los mismos, según la UE, porque "el cumplimiento de las decisiones de la CIJ no es opcional", sino que constituye "una obligación conforme al derecho internacional".

Por último, y en un momento crítico para la CIJ, que tiene pendiente un caso contra Israel por genocidio, la UE vuelve a refrendar su respaldo inquebrantable al tribunal, al que tiene "en la más alta estima" y mantiene su firme apoyo a la labor fundamental que desempeña en la resolución pacífica de controversias y en la defensa del estado de derecho a escala internacional".

"Instamos a todos los Estados a respetar las decisiones de la Corte", ha concluido.