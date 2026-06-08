La UE incluye en las sanciones contra Irán a los primeros señalados por el cierre de Ormuz

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BRUSELAS 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha incluido este lunes en la lista de sanciones contra Irán a dos personas y una entidad relacionadas con el bloqueo en el estrecho de Ormuz, en las que son las primeras medidas restrictivas de los Veintisiete contra implicados en acciones contra la libertad de navegación y el tránsito legal en la región desde el inicio de la guerra en Oriente Próximo.

En concreto, la decisión adoptada por los Veintisiete establece la congelación de haberes y la prohibición de entrada en la Unión Europea del subcomandante de Asuntos Políticos de la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní Mohamad Akbarzadé y de Hamid Hoseini, representante de la Unión de Exportadores de Petróleo, Gas y Productos Petroquímicos de Irán y miembro de la Cámara de Comercio de Irán.

Al primero, la Unión Europea lo sanciona como representante del sistema de "peaje, acoso, hostigamiento y ataque" a numerosos buques mercantes y por amenazar con lanzar misiles o drones contra las embarcaciones que transiten por Ormuz.

Al segundo, la Unión lo considera responsable de promover la política que impone la evaluación y cobro de tasas de tránsito por parte de las autoridades iraníes para garantizar el paso seguro por el estrecho de Ormuz.

Además, el bloque incluye en la lista de sancionados al comando de la provincia de Hormozgán de la Armada de la Guardia Revolucionaria por el sistema de peaje que exige a los buques presentar documentación de identificación e información sobre su carga y el destino. El comando sancionado inspecciona los buques y determina cuáles tienen permiso para transitar por el estrecho, bajo condición en ocasiones del pago de peajes considerados ilegales por el Derecho de navegación internacional.

La Unión Europea estableció en 2023 un primer marco de sanciones contra Teherán por su apoyo militar a Rusia en la guerra contra Ucrania, que amplió en 2024 por su respaldo a grupos armados en Oriente Próximo y la región del mar Rojo.

Este programa, porque el que son ya 26 nombres los sancionados, fue de nuevo modificado el pasado mayo por los Veintisiete para contar con la base legal necesaria para actuar contra los responsables del cierre de Ormuz, bajo cuyo marco actúan ahora por primera vez.