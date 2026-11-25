El presidente del Consejo Europeo, António Costa, en una rueda de prensa junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al término de la cumbre entre la UE y los Balcanes Occidentales celebrada en Bruselas. - ALEXANDROS MICHAILIDIS

BRUSELAS, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha instado este miércoles al resto de los países de los Balcanes Occidentales a seguir el ejemplo de Montenegro y Albania para avanzar en sus respectivos procesos de adhesión a la Unión Europea, al tiempo que les ha emplazado a superar sus disputas bilaterales y aprovechar la oportunidad que brinda el actual impulso a la ampliación del bloque comunitario

"Los avances logrados por Montenegro y Albania demuestran que la adhesión a la Unión Europea no es una ilusión, sino una oportunidad real para quienes se comprometen", ha expresado Costa en una rueda de prensa junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al término de la cumbre entre la UE y los Balcanes Occidentales celebrada en Bruselas.

El ex primer ministro portugués ha destacado que este año han comenzado los trabajos para redactar el tratado de adhesión de Montenegro, un paso que la UE no daba desde hace más de una década, mientras que Albania ha comenzado a cerrar capítulos de negociación. "Todos los demás socios de los Balcanes Occidentales pueden, si quieren, avanzar en su propio camino hacia la adhesión", ha incidido.

Con todo, Costa ha advertido de que el camino hacia la UE no pasa únicamente por acometer las reformas exigidas por Bruselas, sino también por avanzar en la cooperación regional, la reconciliación y las relaciones de buena vecindad, que ha definido como "condiciones previas clave" para ingresar en el bloque comunitario.

"Los desafíos arraigados en el pasado deben superarse. Es hora de mirar hacia delante en lugar de hacia atrás", ha defendido el presidente del Consejo Europeo, que ha reivindicado que la propia UE se construyó sobre la base de la reconciliación y la paz.

Por su parte, Von der Leyen ha insistido en que la ampliación constituye un "imperativo estratégico" para Europa, destacando que la UE está en vías de abrir y cerrar más de un centenar de capítulos de negociación este año en el conjunto de los procesos de adhesión.

"Montenegro se acerca a la meta de sus negociaciones de adhesión", ha señalado la conservadora alemana, que ha destacado también el ritmo "impresionante" de los avances de Albania y ha recordado que Bruselas presentó a principios de mes sendas hojas de ruta con las prioridades y los objetivos que deben cumplir ambos países.

DIÁLOGOS PARA AMPLIAR EL ACCESO AL MERCADO ÚNICO

En paralelo, la jefa del Ejecutivo comunitario ha anunciado que, a principios de 2027, se pondrán en marcha diálogos individualizados con cada uno de los socios de los Balcanes Occidentales para identificar nuevas oportunidades de integración en el mercado único europeo antes de que se materialice su adhesión.

"No debemos esperar a la adhesión para acercar a nuestros ciudadanos y nuestras economías", ha defendido Von der Leyen, que ha puesto como ejemplo los avances en la incorporación de los países balcánicos a la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA) o las negociaciones iniciadas el pasado mes con Albania y Kosovo para eliminar los recargos por itinerancia telefónica.

En materia de financiación, la presidenta de la Comisión Europea ha avanzado que las reformas acometidas por Albania, Montenegro y Macedonia del Norte podrían permitir desbloquear otros 338 millones de euros para estos tres países en las próximas semanas en el marco del Plan de Crecimiento para los Balcanes Occidentales.

Asimismo, ha confirmado la intención de Bruselas de reasignar una cantidad "significativa" de fondos a los tres países que mayores avances han registrado en el marco de este instrumento, si bien no ha precisado el montante.

AUSENCIA DE SERBIA

Preguntado por la ausencia de Serbia en la cumbre, Costa ha explicado que ha mantenido una conversación con presidente interino del país, Aleksandar Cupic, quien le ha trasladado la imposibilidad de asistir a la cita debido a trabajos urgentes en el Parlamento serbio.

El presidente del Consejo Europeo ha expresado su comprensión ante las explicaciones de las autoridades serbias y ha asegurado que habrá más oportunidades para dialogar con Belgrado con vistas a avanzar en su proceso de adhesión a la UE, sobre todo tras la reciente victoria de la Lista Estudiantil en las elecciones del país.