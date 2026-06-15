La UE integra a Ucrania en su reserva de ciberseguridad para respuesta urgente ante incidentes de gran escala

09 June 2026, Estonia, Tallinn: Volodymyr Zelensky, Ukraine's President, speaks during a joint press conference with Petteri Orpo, Finland's Prime Minister, at the Nordic-Baltic summit. - Saara Peltola/Lehtikuva/dpa

BRUSELAS 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha aprobado este lunes la entrada de Ucrania en su "reserva europea de ciberseguridad" con la que el bloque coordina la respuesta ante eventuales incidentes de gran escala en proveedores de servicios digitales a sectores críticos, como pueden ser la sanidad o la energía.

De este modo, Ucrania ya puede activar la ayuda cibernética de emergencia de la UE para responder a incidentes de ciberseguridad a gran escala, tras una decisión que "refleja la estrecha cooperación entre la UE y Ucrania y se alinea con la agenda de la UE en materia de colaboración digital estratégica", ha destacado la Comisión Europea en un comunicado.

"Reforzamos nuestras defensas colectivas y reafirmamos el principio de solidaridad que constituye la base del futuro digital de Europa. En un momento en que los ciberataques representan un riesgo constante, nuestra unidad es nuestro mayor activo", ha destacado la vicepresidenta comunitaria para la Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen.

Bruselas enmarca así este movimiento dentro de los esfuerzos para garantizar que la UE y sus socios "puedan contrarrestar las ciberamenazas en constante evolución mediante la preparación, la respuesta rápida y el intercambio de conocimientos especializado".

La Reserva, gestionada por la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA), proporciona servicios de respuesta ante incidentes a través de proveedores privados de confianza para ayudar a abordar incidentes importantes o de gran envergadura en los Estados miembro o en las instituciones y agencias de la Unión Europea. También está abierta a países terceros asociados al programa Europa Digital y, de hecho, Moldavia ya es parte de esta red desde 2024.*.