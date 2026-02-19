La UE llama al diálogo y pide "una oportunidad a la diplomacia" en medio de las tensiones entre Irán y EEUU

La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas. - FREDERIC GARRIDO-RAMIREZ

BRUSELAS, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha hecho un llamamiento al diálogo a Irán y Estados Unidos y les ha pedido que den "una oportunidad a la diplomacia", en un momento en el que Washington está aumentando su despliegue militar en Oriente Próximo a pesar de las últimas conversaciones indirectas con Teherán para tratar de lograr un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

"La UE sigue creyendo que una solución sostenible a la cuestión nuclear iraní solo puede lograrse mediante negociaciones, es decir, mediante la diplomacia", ha indicado en una rueda de prensa desde Bruselas el portavoz de Exteriores de la Comisión Europea Anouar El Anouni, subrayando que el bloque comunitario está "firmemente comprometido" con la paz y la estabilidad en Oriente Próximo.

Preguntado sobre si la UE tiene algún plan de contingencia en el caso de que las conversaciones entre Washington y Teherán fracasen y Estados Unidos lance un ataque contra Irán, el portavoz ha rechazado "especular" sobre un "escenario hipotético" y ha reiterado la necesidad de que se dé "una oportunidad a la diplomacia".

También ha recordado que "es fundamental" que todas las partes respeten el Derecho Internacional, muestren contención y "se abstengan de adoptar cualquier medida que pueda conducir a una nueva escalada en Oriente Próximo".

Del mismo modo, El Anouni ha pedido a Irán que demuestre que "se toma en serio la respuesta a las preocupaciones de la comunidad internacional" y trate de llegar de manera genuina a un acuerdo con Estados Unidos sobre su programa nuclear.

LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ES DECLARADA TERRORISTA

Esta llamada al diálogo se produce el mismo día en que el Consejo (los Estados) ha aprobado de manera definitiva el acuerdo político alcanzado en la reunión de los ministros de Exteriores de la UE del pasado 29 de enero, por el que se decidió añadir a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán a la lista de países terroristas de la UE.

Tras su inclusión en la lista, el la Guardia Revolucionaria estará sujeta a medidas restrictivas en virtud del régimen de sanciones antiterroristas de la UE, como la congelación de sus fondos y otros activos financieros o recursos económicos en los Estados miembro de la UE, así como la prohibición a los operadores de la UE de poner fondos y recursos económicos a su disposición.

La decisión unánime tuvo lugar en el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) de enero y fue de carácter político, quedando entonces a la espera de que se cerraran algunos flecos legales antes de que pudiera entrar en vigor.

En consecuencia de la oficialización de este jueves, ahora hay 13 personas y 23 grupos y entidades sujetos a las medidas restrictivas de la llamada lista de terroristas de la Unión Europea, según han detallado los Veintisiete en un comunicado.