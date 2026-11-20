El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, charla con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, al inicio de la segunda cumbre UE/Reino Unido desde el Brexit. - Alexandros Michailidis/EU Counci / DPA

BRUSELAS 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea y Reino Unido han confiado este viernes en que el acuerdo que rige las relaciones del bloque comunitario con Gibraltar culmine su proceso de ratificación, aunque celebran que esté en vigor de manera provisional desde el pasado verano tras la firma de Bruselas y Londres.

Así consta en la breve mención sobre el Peñón incluida en las 18 páginas de la Declaración Conjunta adoptada durante la segunda cumbre entre la Unión y Reino Unido desde el Brexit, que ha reunido en Bruselas al primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Celebramos la firma y la aplicación provisional del acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido en lo que respecta a Gibraltar, así como los beneficios que este aporta a toda la región; y esperamos su conclusión definitiva", recoge el texto suscrito por los mandatarios de ambos lados del Canal de La Mancha.

El nuevo marco saca a Gibraltar del limbo en que quedó tras la salida de Reino Unido del bloque comunitario y tiene entre sus principales hitos la caída de la Verja que durante un siglo separó el territorio y la supresión de los controles de pasaportes en la frontera con España.

Para completar la ratificación definitiva es necesario aún el visto bueno del Parlamento Europeo, que prevé un primer voto en la comisión de Comercio Internacional en su sesión del próximo 1 de diciembre. Si se cumple ese calendario, el pleno de la Eurocámara podrá llevar a cabo la votación definitiva en su sesión de diciembre.