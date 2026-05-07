La UE movilizará 135 millones para educación, seguridad y apoyo a refugiados sirios en Jordania

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BRUSELAS 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea movilizará 135 millones de euros para reforzar la cooperación con Jordania en ámbitos como educación, seguridad, gestión migratoria y apoyo a refugiados sirios, en el marco de la asociación estratégica entre Bruselas y Amán.

Los acuerdos de financiación han sido firmados este jueves en la capital jordana por la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, y la ministra jordana de Planificación y Cooperación Internacional, Zeina Toukan, durante la primera visita oficial de la responsable comunitaria al país.

Del total de la financiación, 30 millones de euros estarán destinados a reforzar la educación técnica y la formación profesional, con el objetivo de impulsar las capacidades de los jóvenes y favorecer una mayor inclusión de mujeres y personas con discapacidad en la vida económica y política jordana.

Otros 25 millones servirán para mejorar la gestión integrada de fronteras y la seguridad interior, apoyando la lucha contra amenazas transfronterizas y reforzando la estabilidad regional.

Además, la UE destinará 80 millones de euros a apoyar los esfuerzos de Jordania en la acogida de refugiados sirios y las comunidades anfitrionas, en reconocimiento al papel desempeñado por el país durante años en la recepción de desplazados procedentes de Siria.

Los acuerdos incluyen también una financiación de 12,3 millones de euros para ampliar la capacidad de datos del Aqaba Digital Hub, una iniciativa con la que Bruselas busca reforzar el papel de Jordania como puente digital entre Europa, África y Asia.