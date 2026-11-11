La UE y Nigeria firman un acuerdo para agilizar la devolución de migrantes en situación irregular

Unos cayucos en el muelle de La Restinga, a 10 de noviembre de 2026, en El Hierro, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Islas Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press

BRUSELAS, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea y Nigeria han firmado un acuerdo de readmisión para agilizar la identificación y devolución de migrantes en situación irregular que no tengan derecho a permanecer en territorio comunitario o en el país africano, con el objetivo de reforzar la cooperación bilateral en materia migratoria y de seguridad.

El acuerdo fue suscrito este martes en la capital nigeriana, Abuya, por el comisario europeo de Asuntos Internos y Migración, Magnus Brunner, y la ministra de Asuntos Exteriores de Nigeria, Bianca Odumegwu-Ojukwu, durante una visita oficial del responsable comunitario al país africano, donde ha mantenido encuentros con representantes del Gobierno y otros actores clave para abordar la gestión de los flujos migratorios.

Según ha informado este miércoles la Comisión Europea, el pacto establecerá procedimientos "rápidos y eficaces" para identificar y repatriar a las personas que no tengan derecho legal a residir en Nigeria o en cualquiera de los Estados miembro de la Unión Europea, facilitando así la cooperación entre ambas partes en los procesos de retorno y readmisión.

"Nigeria es un socio clave para Europa y nuestros lazos se fortalecen cada vez más", ha destacado Brunner, quien ha defendido que ambas partes están "transformando el diálogo en acción" mediante una mayor cooperación en seguridad y una mejor gestión de la migración.

El Ejecutivo comunitario ha enmarcado esta iniciativa en los esfuerzos comunitarios para acelerar los procedimientos de retorno de migrantes en situación irregular y ha recordado que la Unión Europea mantiene actualmente acuerdos de readmisión y otros mecanismos de cooperación en materia de retorno con un total de 24 países.

En paralelo a la firma del acuerdo, Bruselas y Abuya han puesto en marcha un Diálogo de Altos Funcionarios sobre Migración y Seguridad, un nuevo mecanismo destinado a reforzar la cooperación bilateral y coordinar las actuaciones de ambas partes en estas materias.

No obstante, el acuerdo todavía deberá recibir la aprobación del Parlamento Europeo y ser ratificado posteriormente por el Consejo de la UE (los gobiernos) antes de su entrada en vigor.