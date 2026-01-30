La UE pide un alto el fuego inmediato en Sudán del Sur: "Es la única garantía para la paz"

Archivo - Soldado Sudán del Sur - UNICEF/MARINETTA PERU - Archivo

BRUSELAS 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha expresado este viernes su preocupación por el deterioro de la situación de seguridad en Sudán del Sur, especialmente en el estado de Jonglei, y ha instado a todas las partes a volver a los términos del acuerdo de paz de 2018, subrayando que un alto el fuego inmediato es "la única garantía para la paz y la estabilidad" en el país.

En un comunicado difundido por el Servicio de Acción Exterior de la UE, el bloque condena "firmemente" cualquier "discurso incendiario que incite a la violencia contra la población civil" y avanza que trabajará con la comunidad internacional para "garantizar la justicia y exigir responsabilidades a los autores si fuera necesario".

En el texto, la diplomacia europea ha recordado su implicación en el proceso de paz en Sudán del Sur, con apoyo a la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), a las instituciones derivadas del acuerdo de paz y mediante el suministro de ayuda humanitaria a millones de ciudadanos sursudaneses.

Asimismo, se ha declarado alarmada por "el elevado número de personas desplazadas" o que han quedado sin "atención ni asistencia vital" como consecuencia del resurgimiento de los conflictos internos, y reclama un "acceso humanitario sin restricciones", el respeto del Derecho Internacional humanitario y "la protección de las instalaciones humanitarias".

El conflicto en Sudán del Sur estalló en febrero de 2025, cuando la milicia White Army (Ejército Blanco) lanzó una ofensiva contra el Ejército sursudanés en la ciudad de Nasir, en el estado de Alto Nilo --cerca de la frontera con Etiopía-- y conquistó temporalmente la localidad antes de ser expulsados por los militares al mes siguiente.

La situación llevó a las autoridades a poner bajo arresto domiciliario al antiguo líder rebelde, Riek Machar, tras acusarle de conspirar contra la seguridad del Estado, por lo que su partido denunció una violación del acuerdo de paz y advirtió con el riesgo de un conflicto a gran escala si su líder no era puesto en libertad. Posteriormente, fue imputado por asesinato, traición, conspiración, financiación del terrorismo, actos contra las autoridades estatales y crímenes contra la humanidad.

Todo ello derivó en un aumento de los combates en otros puntos del país, en una crisis que llega además después de que Kiir promulgara en septiembre de 2024 una enmienda a la Constitución de 2011 para extender otros dos años el periodo de transición, una medida criticada por la comunidad internacional, que reclamó a Yuba avances para la aplicación de la totalidad del acuerdo de paz de 2018, dado que aún no se han materializado algunos de los compromisos, incluida la celebración de elecciones.