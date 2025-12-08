La UE pide la máxima contención a Tailandia y a Camboya tras los nuevos enfrentamientos

Civiles camboyanos escapan de los enfrentamientos transfronterizos con Tailandia - Europa Press/Contacto/Agence Kampuchea Presse

MADRID 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha pedido este lunes a Tailandia y a Camboya que ejerzan la "máxima contención" para impedir que los últimos enfrentamientos de las últimas horas echen por tierra los esfuerzos de paz que cristalizaron en la declaración conjunta del pasado 26 de octubre.

"El reciente intercambio de disparos entre Camboya y Tailandia supone una escalada de las hostilidades", ha lamentado la UE tras los incidentes de las últimas horas: cuatro muertos y nueve heridos por los ataques perpetrados por el Ejército de Tailandia contra zonas de Preah Vihear y Oddar Meanchey, según Camboya. Tailandia, por su parte, asegura que respondió a ataques camboyanos en la frontera que habrían dejado un soldado tailandés muerto y varios heridos.

"La UE insta a ambos países a actuar con la máxima moderación y a retomar la Declaración Conjunta firmada el 26 de octubre y las medidas de fomento de la confianza allí establecidas", señala la Unión Europea, que se declara dispuesta "a apoyar las medidas acordadas por ambas partes para la distensión, incluido el desminado humanitario".

A nivel nacional, Francia ha sido uno de los primeros países en reaccionar y "expresa su preocupación por la reanudación de las tensiones" antes de, como la UE, "exigir el pleno respeto y la aplicación efectiva del alto el fuego del 28 de julio.

"Francia está convencida de que la única vía para una solución duradera y pacífica de las controversias pasa por la reanudación del diálogo, el respeto del derecho internacional y los compromisos asumidos por ambas partes con sus socios de la ASEAN", ha remachado el Ministerio de Exteriores francés.