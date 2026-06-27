La UE pide a Túnez que fomente el pluralismo tras lamentar la condena contra la activista Sihem ben Sedrine

Manifestaciones por la libertad de expresión en Túnez, a 5 de junio de 2026 - Europa Press/Contacto/Hasan Mrad

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha expresado su preocupación tras conocer que la activista tunecina y expresidenta de la Comisión de la Verdad y la Dignidad Sihem ben Sedrine ha sido condenada a 25 años de cárcel y ha pedido a las autoridades del país que dediquen sus esfuerzos a fomentar el pluralismo en un momento en que el presidente Kais Saied domina las principales estructuras de poder.

La Unión Europea recuerda el trabajo realizado por la activista en la mencionada comisión, "cuyas recomendaciones revisten especial importancia en el contexto de la justicia transicional en Túnez, que la UE ha apoyado desde el principio".

Ben Sedrine fue condenada precisamente por un caso abierto por supuestas irregularidades de un informe de la comisión, un organismo instaurado tras la caída en 2011 del régimen de Zine el Abidine ben Alí en el marco de la conocida como 'Primavera Árabe'.

La activista fue detenida en agosto de 2024 por supuestas labores de "conspiración contra la seguridad estatal", tras lo que inició una huelga de hambre que derivó en su liberación en febrero de 2025. Sin embargo, fue posteriormente imputada por supuesta falsificación de un informe del citado organismo, así como por otros casos relacionados con sus labores al frente de la comisión.

En este contexto, "la Unión Europea reafirma su firme compromiso con Túnez y su pueblo, y seguirá apoyándolos en sus esfuerzos por fortalecer las instituciones democráticas y el respeto de los Derechos Humanos".

"Instamos a las autoridades tunecinas a restablecer un entorno propicio para el pluralismo y la expresión de voces independientes, elementos esenciales para el desarrollo del país", concluye el comunicado.