La UE se prepara para movilizar ayuda a Venezuela y convoca una reunión interna de coordinación

Archivo - Operario espera la llega de ayuda humanitaria a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE. - COMISIÓN EUROPEA - Archivo

BRUSELAS 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha indicado que está preparada para activar del Mecanismo Europeo de Protección Civil (MEPC) tras los dos potentes terremotos que sacudieron Venezuela en la tarde del miércoles y que han dejado más de un centenar de muertos, y ha convocado una reunión interna de coordinación para evaluar la situación.

Así lo ha indicado este jueves en una rueda de prensa desde Bruselas la portavoz de Protección Civil, Preparación y Ayuda humanitaria de la Comisión Europea, Eva Hrncirova, quien ha precisado que, por el momento, la UE no ha recibido ninguna solicitud formal de activación del mecanismo.

Eso sí, ha detallado que socios financiados por la Unión Europea "ya se encuentran sobre el terreno" ayudando a los afectados, y que también la Cruz Roja está llevando a cabo operaciones de rescate. Además, ha detallado que se ha activado el sistema europeo de cartografía satelital, Copernicus, para poder ofrecer imágenes detalladas del alcance del desastre.

Dicho esto, la portavoz ha expresado las condolencias del Ejecutivo comunitario al pueblo de Venezuela. "Nuestros pensamientos están con las familias y las comunidades que se enfrentan a la pérdida y la devastación", ha añadido, para después insistir en que la UE está lista para intervenir y que ya hay socios actuando en el país latinoamericano.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha elevado este jueves a 164 las victimas mortales y a 971 el número de heridos, tras los potentes seísmos de magnitud superior a 7 que se han registrado en el norte del país.

Según la información actualizada del Gobierno venezolano, los fuertes temblores han estado seguidos de 30 réplicas y dejan una importante cantidad de edificios colapsados en La Guaira, considerada la zona la más afectada por el terremoto doble, una zona donde las autoridades "deben concentrar labores de rescate".