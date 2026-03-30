La UE prorroga un año la posibilidad de sancionar a quienes amenacen la integridad y soberanía de Bosnia

Archivo - Sede del Consejo de la UE en Bruselas. - Ana López García - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Veintisiete ha acordado este lunes prorrogar un año más, hasta el 31 de marzo de 2027, la base jurídica que permitiría a la Unión Europea imponer sanciones contra quienes pongan en riesgo la integridad y soberanía de Bosnia y Herzegovina, si bien este marco no se aplica en la actualidad a ninguna persona o entidad.

De este modo, la Unión Europea conservará su capacidad para imponer "medidas restrictivas selectivas" a personas o entidades que atenten contra la soberanía, la integridad territorial, el orden constitucional y la personalidad internacional de Bosnia y Herzegovina.

La decisión del Consejo (gobiernos) supone que también podrán imponerse medidas restrictivas contra quienes "amenacen gravemente" la situación de seguridad en el país o socaven los Acuerdos de Dayton, que hace 31 años pusieron fin a la guerra de Bosnia.

Las medidas restrictivas contempladas en este marco incluyen la congelación de activos, la prohibición de disponer de fondos y la prohibición de viajar a la UE para personas físicas.

El Consejo ha estado siguiendo de cerca la evolución de la situación en Bosnia y Herzegovina y podrá utilizar todos los instrumentos a su alcance si la situación en el país empeora, ha indicado la institución en un comunicado, con el que también expresa el "compromiso inequívoco" del bloque con la perspectiva de Bosnia como país "único, unido y soberano" hacia la integración en la UE.