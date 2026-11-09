La UE prorroga dos años su misión de entrenamiento militar a Ucrania y destina otros 300 millones de euros

Archivo - Personal del Ejército ucraniano en una imagen de archivo. - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Veintisiete han aprobado este lunes prorrogar durante otros dos años, hasta el 15 de noviembre de 2028, el mandato de la Misión de Asistencia Militar de la UE en apoyo a Ucrania (EUMAM Ucrania), a la que destinará cerca de 300 millones de euros para continuar con el entrenamiento de las Fuerzas Armadas ucranianas frente a la invasión rusa.

La decisión, adoptada tras una reciente revisión estratégica de la misión, contempla además el establecimiento de una presencia de EUMAM en territorio ucraniano para garantizar una coordinación "directa y eficaz" con las autoridades militares de Kiev, las Fuerzas Armadas del país y los socios internacionales que participan en las labores de formación.

Con esta medida, la Unión Europea pretende adaptar el entrenamiento militar europeo a las necesidades de las tropas ucranianas, incorporando las "lecciones aprendidas en el campo de batalla" y reforzando la formación militar para contribuir a las capacidades defensivas del país, según ha informado el Consejo.

Asimismo, la misión continuará coordinándose estrechamente con otros socios internacionales, como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Noruega, y colaborará tanto con la denominada Coalición de Voluntarios como con la OTAN, a través de su mando de Asistencia de Seguridad y Entrenamiento para Ucrania (NSATU).

MÁS DE 100.000 MILITARES UCRANIANOS FORMADOS DESDE 2022

La misión EUMAM Ucrania, creada en octubre de 2022 a petición de Kiev, ha permitido hasta la fecha formar a más de 100.000 militares ucranianos, con el objetivo de mejorar sus capacidades operativas y contribuir a que las Fuerzas Armadas puedan defender la integridad territorial y la soberanía del país frente a la agresión rusa.

El programa proporciona formación individual, colectiva y especializada a los militares ucranianos en territorio de los Estados miembro de la Unión Europea, además de coordinar y armonizar las actividades de entrenamiento desarrolladas por los distintos países participantes.

Esta formación se complementa con el suministro de equipamiento militar, tanto letal como no letal, a las Fuerzas Armadas ucranianas, mientras que la financiación de la misión procede del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, el instrumento comunitario destinado a respaldar las capacidades militares y de defensa de sus socios.