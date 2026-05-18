La UE prorroga sanciones contra el antiguo régimen de Al Assad y levanta restricciones a nuevas autoridades sirias

Archivo - Bashar al Assad con militares sirios en una imagen de archivo. - -/Syrian Presidency/dpa - Archivo

BRUSELAS, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Unión Europea ha decidido este lunes prorrogar un año más sus sanciones contra personas y entidades vinculadas al antiguo régimen de Bashar al Assad en Siria, y ha levantado las medidas restrictivas que pesaban sobre algunas instituciones como los ministerios del Interior y de Defensa, ahora bajo el mandato del presidente sirio de transición, Ahmed al Shara.

Las sanciones seguirán en vigor hasta el 1 de junio de 2027 tras la revisión anual del régimen de sanciones por parte de los Estados miembro de la UE, que ha decidido eliminar de la lista de sancionados a un total de siete entidades después de que los ministros de exteriores de los Veintisiete lo acordaran en una reunión en Bruselas.

Las medidas mantienen la congelación de activos de las personas designadas, así como la prohibición a ciudadanos y empresas de la UE de proporcionarles fondos. Los afectados tienen además vetada la entrada o el tránsito por cualquier Estado miembro del bloque.

La decisión de levantar parcialmente las sanciones se produce en un contexto de paulatino acercamiento entre Bruselas y Damasco, y apenas unos días después de que los ministros de Exteriores de la Unión acordaran levantar todas las sanciones económicas contra Siria, restablecimiento las relaciones comerciales con ese país tras 15 años de suspensión parcial.

No obstante, el Consejo considera que las redes vinculadas al antiguo régimen siguen conservando influencia y representan un riesgo para el proceso de transición y los esfuerzos de reconciliación nacional y rendición de cuentas, lo que justifica el mantenimiento de medidas selectivas.

La UE introdujo por primera vez medidas restrictivas contra Siria en 2011, en respuesta a la represión de la población civil por parte del régimen de Al Assad. Tras la caída de este régimen, el Consejo, el 24 de febrero de 2025, inició a flexibilizar varias medidas restrictivas de la UE con el fin de facilitar la cooperación con el país, su población y sus empresas.