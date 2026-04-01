La UE reafirma su compromiso con la OTAN tras las amenazas de Trump de abandonar la alianza

Banderas de la UE. - Europa Press

BRUSELAS 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha reafirmado este miércoles su compromiso con la OTAN después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya planteado la posible salida de Washington de la Alianza Atlántica y redoblado sus críticas a los socios europeos por no secundarle en la guerra en Irán.

"No hablamos como tal en nombre de la OTAN, pero sí hablamos en nombre de la UE en lo que respecta a nuestra seguridad y defensa. Y, por supuesto, estamos comprometidos con un fuerte vínculo transatlántico, que sigue siendo crucial para nuestra seguridad", ha remarcado la portavoz comunitaria de Exteriores, Anitta Hipper, al ser preguntada por las palabras del mandatario estadounidense.

Asimismo, el bloque europeo ha subrayado su apuesta por reforzar la inversión en seguridad y defensa, lo que, a su juicio, ha permitido a los Estados miembro movilizar hasta 800.000 millones de euros, incluidos 150.000 millones destinados a la contratación conjunta.

"La UE y sus aliados son más fuertes juntos y, en este contexto, la OTAN sigue siendo clave", ha subrayado la portavoz, que no ha querido valorar las amenazas de Trump de presionar a los países de la UE para reabrir el estrecho de Ormuz.

Las declaraciones de la UE llegan después de que Trump asegurara que está "más que considerando" la salida de Estados Unidos de la Alianza Atlántica y criticara a los socios europeos por no respaldar a Washington en el conflicto con Irán, reavivando las tensiones transatlánticas sobre el papel de la OTAN y el reparto de responsabilidades en materia de defensa.