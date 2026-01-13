La UE rechaza el decreto para un recuento de las elecciones en Honduras y pide una transición pacífica del poder

Archivo - Bandera de la Unión Europea - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

BRUSELAS, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europa ha rechazado este martes el decreto anunciado por la presidenta saliente de Honduras, Xiomara Castro, para llevar a cabo un nuevo recuento electoral tras la victoria en las elecciones del pasado 30 de noviembre del candidato ultraderechista Nasry Asfura, y ha pedido una "transición pacífica y ordenada del poder".

En un comunicado, Bruselas ha expresado "su preocupación" por el reciente decreto y por las declaraciones de Castro y del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, al tiempo que ha reiterado su apoyo a la labor de las instituciones electorales hondureñas.

Además, ha pedido respeto a la proclamación oficial de los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), que reconoció a Asfura --candidato apoyado por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump--, como presidente electo legítimo del país y confirmó los resultados definitivos del Congreso y de las elecciones municipales.

"La UE condena los actos de violencia perpetrados contra actores políticos en los últimos días y llama a todos los actores a garantizar una transición del poder pacífica y ordenada", prosigue el comunicado, donde se reclama que se respete "la voluntad del pueblo hondureño" expresada en los últimos comicios.

Por último, la Unión Europea ha expresado su interés de trabajar "con el presidente Asfura y su Administración", después de que fuera declarado el 24 de diciembre como ganador de las elecciones presidenciales celebradas el 30 de noviembre en el país centroamericano, en un clima de tensión por las denuncias de fraude de otros aspirantes a la Presidencia hondureña.

CASTRO DENUNCIÓ INJERENCIA DE DONALD TRUMP

Los resultados del CNE dieron la victoria al candidato del Partido Nacional, con un 40,27 por ciento de los votos, por delante de Salvador Nasralla, quien habría obtenido un 39,53 por ciento de los sufragios, y de la candidata de LIBRE, Rixi Moncada, que cosecharía un 19,19 por ciento.

Con esos datos, y si todo fuera según lo previsto, Castro dirigirá el país hasta el próximo 27 de enero, fecha en la que está previsto que inicie su mandato Asfura.

Este sábado, la presidenta saliente denunció la injerencia de Trump en el proceso electoral y le convocó a una "audiencia o llamada directa", al tiempo que exigió --vía decreto legislativo-- el recuento de "todos los votos", con el argumento de un posible fraude durante el proceso electoral.

Concretamente, Castro enumeró en una publicación en su cuenta de X los motivos por los que ordenó al CNE el conteo de "todos" los votos, a los que se suman 4.774 actas no contadas en el escrutinio y 292 impugnaciones --inconsistencias, urnas infladas, fraude y compra de votos, entre otros-- que continúan sin resolver por el CNE.

Con todo, el pronunciamiento de la presidenta hondureña suscitó el recelo de los gobiernos de hasta otros ocho países latinoamericanos --a saber: Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana-- que manifestaron en una nota conjunta su "firme rechazo" al decreto de Castro.

Los países firmantes subrayaron que la orden de un nuevo recuento general no solo "desconoce la autoridad del Consejo Nacional Electoral", sino que además "afecta la institucionalidad democrática" del país centroamericano.